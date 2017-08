Une plante aquatique envahissante colonise la rivière Madawaska

Des riverains de la rivière Madawaska affirment avoir constaté au cours des dernières semaines la présence dans le cours d’eau du myriophylle en épi, une plante aquatique exotique très envahissante.

Qualifié par plusieurs de plante zombie, l’espèce représente une menace bien réelle pour la flore et la faune aquatique.

Ce sont des membres de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska qui ont fait l’observation du myriophylle en épi lors d’une excursion en kayak sur la rivière Madawaska.

Selon l’organisme, des tests en laboratoire effectués par le gouvernement et menés sur des échantillons auraient confirmé qu’il s’agissait bien du Myriophyllum spicatum.

Originaire d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord, les biologistes estiment que l’espèce est un modèle d’adaptabilité à son milieu et que son potentiel de diffusion est des plus grands.

«Cette plante est nocive pour un cours d’eau puisqu’elle réduit la biodiversité en plus de réduire le taux d’oxygène dans l’eau», explique Joanie Dubé, la directrice de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska.

L’organisme dit avoir trouvé la plante à plusieurs endroits sur les 21 km de la portion néo-brunswickoise de la rivière Madawaska.

Il s’agirait d’une des rares découvertes du spécimen au Nouveau-Brunswick, même s’il a été introduit en Amérique du Nord durant les années 1940. Jusqu’à tout récemment, le myriophylle à épi n’était présent que dans trois provinces canadiennes, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec.

Au Québec, en plus du fleuve Saint-Laurent, plus de 100 lacs et rivières étaient touchés par la présence du myriophylle à épi, selon des données du ministère de l’Environnement qui remontent au mois de mars.

Plus tôt cette année, sa présence avait été détectée dans lac Témiscouata, tout près de la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Devant la prolifération de l’espèce, de nombreux comités de riverains et plusieurs municipalités du Québec ont déclaré une guerre ouverte au myriophylle à épi.

Selon plusieurs experts, il est fort difficile d’arrêter ce nouvel ennemi des lacs et rivières. Et tenter de se débarrasser de la plante par l’arrachage manuel peut s’avérer inefficace, voire contribuer à sa prolifération.

«Le problème c’est que tu ne veux pas la réduire en morceaux, parce que chaque morceau peut régénérer une nouvelle plante», explique Alyre Chiasson, qui est professeur au département de biologie de l’Université Moncton.

Devant cette menace, certaines municipalités ont procédé à l’installation, au fond de l’eau, de toiles de jute pour en empêcher la pousse ainsi qu’à l’installation de station de décontamination de bateaux dans les marinas.

«Puisque la plante est très souvent transportée par les hélices avant de se propage à d’autres cours d’eau, le lavage des bateaux est courant», précise le spécialiste des habitats aquatiques.

Si cette plante est nocive pour la faune et la flore des cours d’eau dans lesquels elle s’implante, la Société d’aménagement de la rivière Madawaska tient à préciser qu’elle ne représente pas d’autres risques.

«Elle n’est pas nocive pour la santé humaine ou des animaux de compagnie. Elle peut cependant être nuisible pour les activités récréatives nautiques et la pêche», explique Joanie Dubé.

L’organisme, qui a pignon sur rue à Edmundston, entend intensifier sa surveillance du myriophylle à épi et mettre de l’avant des campagnes de sensibilisation.

«On veut rappeler aux citoyens le risque que représente cette espèce et l’importance de nettoyer, vider et sécher les bateaux avant de changer de cours d’eau afin d’éviter la propagation d’espèces indésirables», souligne la directrice de la SARM.