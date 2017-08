Accident mortel à Saint-Quentin: une heure avant l’arrivée de l’ambulance

Le décès d’une adolescente de 14 ans, le 15 août, des suites d’un accident automobile survenu à Saint-Quentin, soulève une fois de plus des questions sur le service ambulancier dans cette partie du Restigouche.

L’accident est survenu quelques jours avant le décès, plus précisément le 11 août, vers 19h45, sur le chemin Labrie, une route en asphalte concassée située dans un secteur isolé de Saint-Quentin. Pour des raisons encore inconnues, l’automobile, conduite par un jeune homme de 18 ans de Saint-Léonard, a effectué une embardée ainsi que plusieurs tonneaux.

«On ne sait pas encore ce qui s’est produit ni pourquoi le véhicule a effectué une sortie de route, mais chose certaine, la vitesse y est pour quelque chose. C’est du moins ce que l’on soupçonne à ce stade. L’automobile a fait plusieurs tonneaux et la scène de l’accident fait une bonne centaine de pieds, ce qui laisse croire que le véhicule allait assez vite», relate le caporal Marc-André Thibeault de la GRC de Saint-Quentin.

Selon le policier le dérapage s’est produit dans une portion droite de la route. L’hypothèse selon laquelle le soleil pourrait avoir ébloui le conducteur est également à l’étude.

Deux passagères de 14 ans, également de Saint-Léonard, étaient à bord du véhicule. Lors de l’accident, l’une a été éjectée du véhicule. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital de Halifax où, aux dernières nouvelles (jeudi), elle repose dans un état stable.

L’autre passagère a eu moins de chance. Également transférée d’urgence à Halifax, elle a succombé à ses blessures mardi. Pour ce qui est du conducteur, il a subi des blessures graves, mais sa vie n’est pas en danger. À ce stade de l’enquête, aucun dépôt d’accusation n’est encore envisagé à son endroit.

À Saint-Léonard, l’annonce du décès de l’adolescente a créé une véritable onde de choc.

«La nouvelle est sur toutes les lèvres. L’atmosphère est lourde et la communauté est sous le choc», a confié Carmel Saint-Amand, le maire de l’endroit qui connaissait bien la jeune victime et les membres de sa famille.

Encore des délais

Cette tragédie soulève par ailleurs beaucoup de mécontentement à l’endroit de la couverture ambulancière dans le Restigouche-Ouest. L’ambulance aurait en effet mis un certain temps avant d’arriver sur les lieux de l’accident, une situation que dénonce avec vigueur la mairesse, Nicole Somers.

«Des délais comme cela, c’est inacceptable et on en voit malheureusement beaucoup cet été. C’est très inquiétant et très frustrant», fulmine-t-elle, rappelant la couverture déficiente des ambulances.

Le caporal Thibeault confirme que l’ambulance est arrivée tardivement sur les lieux.

«L’ambulance répondait déjà à un autre appel d’urgence pour un accident automobile survenu quelques minutes plus tôt à Kedgwick. On avait donc deux scènes de collisions presque au même moment. Il a donc fallu faire appel à des ambulances de l’extérieur et ç’a pris un certain temps avant qu’elle arrive sur la scène, environ une heure», estime le policier.

Ce constat désole la mairesse.

«Est-ce que la jeune femme serait encore en vie aujourd’hui si une ambulance avait été sur place dans un délai raisonnable? On ne le saura malheureusement jamais. Par contre, ça ne change rien au fait que c’est une situation totalement inacceptable», mentionne Mme Somers.

La couverture ambulancière déficiente dans le Restigouche-Ouest a défrayé les manchettes à quelques reprises au cours de l’ét. Au moins trois autres délais importants ayant été rapportés. La mairesse de Saint-Quentin ainsi que son homologue de Kedgwick, Janice Savoie, doivent prendre part à une rencontre avec Ambulance NB d’ici la fin du mois afin de discuter de cette problématique.

«Ce que l’on demande, c’est un service équitable pour notre région et nous, à ce stade, on estime que nous n’en avons pas et les récents cas sont là pour le prouver. Il faudrait toujours qu’il y ait une couverture d’ambulance suffisante sur notre territoire. Actuellement, il y a de grandes périodes où nous n’avons pas de couverture. Il faut remédier à cela et vite», urge Mme Somers.

Avec la participation de Sébastien Lachance