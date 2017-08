Paquetstock: country et rock se succéderont sur scène

La saison des festivals n’est pas terminée. Paquetville est en fête ce week-end. Jusqu’à dimanche se déroule le 2e Paquetstock. Il est jumelé cette année avec les festivités du 50e anniversaire du village.

C’est en musique que se poursuit, ce vendredi, le rendez-vous festif qui a débuté jeudi. Sur la scène du grand chapiteau installé au centre-ville, le long de la rue du Parc, trois artistes country se succéderont dès 20h: Steeve Lebreton, Laurie LeBlanc et le Coco Country Band.

L’ambiance sera plus électrique le lendemain soir, à partir de 21h30, avec le spectacle du groupe féminin Glam Rock et le Big Bad Party Band.

Les activités de samedi et dimanche, en journée, seront familiales et communautaires. Au programme: spectacle pour enfants, animations proposées par Espace croissance, exposition et défilé de voitures anciennes, rallye, marché des fermiers, jeux gonflables en extérieur et feu d’artifice.

«Nous avons voulu bonifier la programmation cette année. Le timing était parfait pour ça», explique Luc Robichaud, le maire.

En effet, l’équipe municipale a décidé d’intégrer les célébrations du 50e anniversaire d’intégration du village dans le cadre du Paquetstock. Une cérémonie s’est déroulée jeudi en fin d’après-midi. Pour commencer, les pompiers bénévoles ont été mis à l’honneur.

«Ils ont eu une année difficile», rappelle le maire, faisant référence à la crise du verglas qui a durement frappé la Péninsule en début d’année.

Puis, un hommage a été rendu à Nancy Lainey-Thériault, «la seule mairesse que Paquetville a connu, de 1998 à 2004, et qui, malheureusement, nous a quittés trop tôt».

L’ancienne édile est décédée en 2012. Elle était alors directrice de l’école communautaire.

«Nancy était une personne qui bouillonnait d’énergie. Elle a fortement contribué au développement économique de notre village.»

Elle a notamment été l’instigatrice du Centre du savoir, rue du Parc. Cet édifice de bureaux va être rebaptisé au nom de la disparue.