Les pêcheurs de Kent manifestent leur frustation: «C’est du vol»

Frustrés par le bas prix du homard, des pêcheurs de Kent ont manifesté dans la cour d’une usine de transformation de Sainte-Anne-de-Kent, jeudi.

Plusieurs pêcheurs de Kent-Nord ont pris le large, jeudi matin, mais ils sont retournés au quai après avoir reçu un message de collègues les invitant à manifester contre le prix du homard à l’usine B.A. Richard.

Cette semaine, les acheteurs ont confirmé qu’ils paient 4,25$ pour le homard de petite taille (canner) et 4,75$ pour le gros (market). Les pêcheurs s’attendaient à recevoir au moins 1$ la livre de plus. Ils sont d’autant plus frustrés du fait que les pêcheurs du Nord-Est ont reçu plus de 6$ la livre pour leurs débarquements, au printemps.

Une centaine de homardiers ont répondu à l’appel, ce qui a forcé le propriétaire à fermer l’usine pour la journée. Des policiers se sont rendus sur les lieux afin de s’assurer que la situation demeure pacifique.

«Le prix n’a pas baissé en France et le prix n’a pas baissé en Asie aujourd’hui. Les seules personnes qui ont vu une baisse des prix sont les personnes qui sont ici», a lancé Maurice Martin, pêcheur d’Aldouane, devant des dizaines de pêcheurs, jeudi.

«On devrait avoir un prix raisonnable. On ne demande pas d’être surpayés. Mais si vous (les propriétaires d’usines) pouviez payer 6$, 7$ et même 7,50$ au printemps, payez-nous aussi. C’est du vol qu’ils nous font. On va nous faire croire qu’il y a une différence de 2$ la livre du printemps à l’automne?»

La manifestation a eu lieu le lendemain d’une réunion entre les représentants de quais, des dirigeants de l’Union des pêcheurs des Maritimes et un porte-parole d’usine de transformation.

Après avoir dénoncé publiquement le bas prix du homard, l’UPM a constaté qu’il n’existait pas de consensus chez les membres de la zone 25 pour rester à quai, jeudi. La manifestation a donc eu lieu en raison d’un mouvement spontané des pêcheurs.

«Jeudi, la température a fait en sorte que plusieurs pêcheurs sont retournés au quai. D’autres pêcheurs ont pris l’initiative et ils ont manifesté leur frustration en allant à une usine en particulier. Même s’ils sont membres de l’UPM, ce sont des individus qui ont le droit de faire ce qu’ils veulent en tant que pêcheur», explique Michel Richard, de l’UPM.

«Des pêcheurs se sont fait dire que ça allait bien aller et que le prix serait environ de 5$ la livre. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les pêcheurs sont frustrés et on les comprend.»

Le pêcheur Jason Poirier était parmi les manifestants, jeudi, à Sainte-Anne-de-Kent. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Maurice Martin est frustré du fait que le prix du homard a chuté par environ 2$ la livre depuis le printemps, sans explication qu’il juge valable. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Une centaine de pêcheurs de homard ont manifesté, jeudi, à Sainte-Anne-de-Kent. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Pour les pêcheurs, une journée sur les quais peut représenter des pertes considérables, surtout pendant le début de la saison quand les prises sont les meilleures dans le détroit de Northumberland. Certains estiment avoir perdu de 500 à 1000 livres de homard, c’est-à-dire de 2000$ à 4500$ en revenus bruts.

En d’autres mots, les homardiers n’ont pas pris la décision de manifester à la légère.

«Aujourd’hui ça va faire mal. Il y en a qui ne perdent pas autant, mais pour moi ça va faire mal. Dans deux ou trois semaines, ça n’aurait pas été aussi grave, mais je vais certainement le ressentir dans mon compte de banque. Je pense que le message a été entendu et j’espère que ça va changer», a affirmé le pêcheur Jason Poirier.

«On n’est pas assez payés. Ils nous ont fait augmenter la mesure, ils nous ont fait changer nos façons et ils nous ont dit que ça hausserait la valeur du homard. Malgré tout ça, ils continuent à ne pas assez nous payer», ajoute M. Martin.

Les pêcheurs du nord de Kent perdent doublement puisque les débarquements ont baissé par rapport à l’an dernier, soit d’environ 30%. Dans le sud de la zone 25, qui s’étend jusqu’à Pugwash en Nouvelle-Écosse, les débarquements sont plus importants.

Des pêcheurs du détroit de Northumberland ont affirmé que les pêcheurs du Nord-Est ont reçu un ajustement de 25 cents la livre des usines de Kent, juste avant le début de leur pêche. Ils se demandent pourquoi les acheteurs ont offert des sommes d’extra aux pêcheurs du printemps, avant de baisser les prix à l’automne.

Plusieurs pêcheurs estiment qu’ils n’ont pas eu d’explication satisfaisante pour motiver cette baisse des prix.

La seule explication offerte publiquement à ce jour par les usines est le fait que la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien a baissé de 7% depuis le mois de mai, ce qui a fait tort aux exportations.