Kent: les homardiers sont résignés à ne pas faire de profits cette année

Après avoir bloqué une usine de transformation à Saint-Anne-de-Kent, jeudi, les pêcheurs de Kent ont repris la mer vendredi. Les homardiers tentent de rester optimistes, mais plusieurs craignent de ne pouvoir réaliser aucun profit cet automne.

Les semaines avant la pêche, les pêcheurs de la zone 25, qui s’étend de Pointe-Sapin à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, ont conclu qu’ils recevaient au moins 5$ la livre pour leurs prises.

En plus des prix élevés du printemps (6$ à 7$ la livre) et des rapports sur les marchés émergents du homard en Asie et en Europe, certaines usines auraient carrément dit à leurs pêcheurs qu’ils recevraient 5$ la livre.

Plusieurs ont donc investi en conséquence, réparant de l’équipement et – dans certains cas – faisant construire un nouveau bateau.

La déception a donc été profonde cette semaine quand ils ont reçu leurs premiers chèques de paie à 4,25$ la livre. Plusieurs se retrouvent avec des factures qui érodent leur marge de profits.

«Ce n’est pas comme il y a quelques temps. Aujourd’hui, la pêche coûte cher. Il y a des pêcheurs à qui il faut au moins

100 000$ de revenu avant de faire leur premier dollar de profit. À 4,25$ la livre, il faut qu’on en prenne du homard. Il faut qu’on repousse les limites», explique Maurice Martin, pêcheur d’Aldouane.

«Avec des réparations sur mon bateau et de l’équipement de sécurité, j’étais déjà rendu à 15 000$. Le moteur de mon camion a manqué et je me suis acheté un nouveau camion. Si j’avais su que le homard était à 4,25$ la livre, j’aurais mis un moteur dans mon vieux camion et j’aurais continué à l’utiliser pour quelques autres années.»

Plusieurs estiment que la saison est perdue. Plutôt que générer un profit, ils tenteront tout simplement de ne pas faire de déficit.

«Cette année on ne fera pas d’argent. Mais je crois bien qu’il va y avoir des années de même. On va souhaiter qu’on ait un petit quelque chose d’ici la fin pour faire quelques piasses. Et on va souhaiter que l’an prochain soit mieux», affirme Jason Poirier, président du local 2 de l’UPM et pêcheur de Richibucto.

Les pêcheurs espèrent toujours avoir un dialogue avec les transformateurs afin de les convaincre de hausser les prix.

Si les pêcheurs ont fait connaître leur mécontentement aux transformateurs, jeudi en bloquant l’accès à l’usine B. A. Richard, ils n’ont pas obtenu d’explication claire et convaincante quant aux facteurs qui expliquent la baisse du prix du homard. Il a plongé de près de 2$ la livre depuis le printemps et de 1,25$, en comparaison avec l’an dernier.

Selon M. Poirier, des représentants d’usine de transformation affirment qu’ils «ont trop payé au printemps» et que le prix offert cette semaine est plus juste.

«Les usines du sud-est vont dans le nord au printemps acheter le homard et ils livrent compétition aux usines du nord. Ils veulent le homard et ça fait qu’ils vont là pour faire grimper les prix afin d’avoir du homard dans leurs usines. Mais quand vient notre tour, s’ils ont payé trop cher là bas, ils s’en prennent à nous, ici», mentionne M. Martin, ajoutant que peu d’usines du nord achètent le homard des pêcheurs du sud.

Juste avant le début de la pêche dans la zone 25, le Conseil canadien du homard, les usines de transformation et les exportateurs de homard ont publié un communiqué de presse dans lequel ils ont affirmé que la baisse de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien leur a caus du tort.

De début mai au début juillet, le dollar américain a passé de 1,35$ à 1,25$, ce qui représente une baisse de 7%. Le prix du homard, lui, a baissé de plus de 6$ la livre à 4,25$ la livre, c’est-à-dire une baisse de 29%.

La frustration entourant les prix est plus forte dans le nord de la zone 25, où elle est jumelée à des débarquements plus faibles que prévu.