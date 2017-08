Bleuets sauvages: les producteurs du N.-B. ne sont pas à l’abri de la faillite

Peu importe où ils se trouvent, les producteurs de bleuets sauvages vivent de moments difficiles. Ceux du Nouveau-Brunswick n’échappent pas à la tendance.

Selon un article récent du Quotidien, un journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un prix de 0,30$ la livre, près de 50% des producteurs indépendants risquent la faillite. Cette année, les producteurs du Québec pourraient cependant recevoir seulement 0,20$ la livre. Un article récent du Bangor Daily News, un quotidien du Maine, décrit également la situation difficile des producteurs de l’État américain.

Cette semaine, le prix dans les Maritimes a été fixé à 0,20$ la livre. L’an dernier, les agriculteurs recevaient environ 0,30$ pour une livre de bleuets, une diminution d’environ 0,20$ par rapport à l’année précédente. Selon Jean-Maurice Landry, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick, les producteurs ont besoin de 0,35$ à 0,40$ la livre pour au moins atteindre le seuil de rentabilité.

Comme leurs homologues du Québec, les producteurs indépendants du Nouveau-Brunswick ne sont pas à l’abri de la faillite, commente-t-il.

De nombreux facteurs expliquent la chute des prix. Au cours des dernières années, d’importantes récoltes ont mené à une surabondance de bleuets sauvages dans les entrepôts des Maritimes, du Québec et de la Nouvelle-Angleterre. Cette situation concorde avec une baisse de la demande sur les marchés mondiaux et la hausse de popularité des bleuets en corymbe (high bush).

«On se trouve dans une situation où l’industrie a connu trois grosses récoltes consécutives. Elles ont affecté l’industrie de deux façons, d’abord en créant un surplus et ensuite, en frappant fort du côté de la qualité. On est outillé pour ramasser une récolte d’environ 250 millions de livres et d’un coup, on se trouve avec 120 millions de livres supplémentaires, donc la récolte se prolonge. Ce sont pendant ces semaines de prolongation que la qualité en prend un coup.»

Toujours selon M.Landry, les producteurs vont en réalité toucher près de 0,12$ la livre, car on leur demande d’assumer des coûts de manutention et de transport qui étaient autrefois couverts par les usines de transformation.

En de telles circonstances, les agriculteurs de la Péninsule acadienne prennent des mesures pour réduire leur production cet été.

«Il y en a beaucoup qui ont réduit les intrants, que ce soit les abeilles, l’application de fongicides et ainsi de suite.»

Un autre facteur aura un impact sur cette saison, soit la sécheresse qui s’est abattue sur les Maritimes plus tôt cet été.

«En ce qui concerne la qualité du fruit, le manque de pluie n’est pas un plus.»

L’Acadie Nouvelle a contacté le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour savoir s’il avait l’intention d’intervenir et de donner un coup de main à l’industrie. Au Maine par exemple, le département de l’Agriculture des États-Unis a annoncé en juillet qu’il comptait subventionner l’industrie de l’État pour un montant allant jusqu’à 13 millions$.

Le gouvernement provincial souligne qu’il cherche actuellement des solutions à long terme en misant sur des initiatives comme «le développement de nouveaux marchés d’exportation, consolider les marchés locaux, attirer et favoriser l’expansion des transformateurs primaires existants ainsi que le développement d’entreprises de deuxième transformation visant les produits à valeur ajoutée.»

La province se montre même enthousiaste face à la situation.

«Comme ce fut le cas par le passé, nous demeurons optimistes que de nouveaux marchés s’ouvriront, que le prix offert aux producteurs s’améliorera et que le Nouveau-Brunswick deviendra bientôt un chef de file mondial dans la production du bleuet.»

De son côté, l’Association des producteurs de bleuets sauvages du Nord-Est n’a pas l’impression que la vision du Nouveau-Brunswick correspond à celle de la réalité du terrain.