Paquetstock: mission accomplie

La deuxième présentation du festival Paquetstock a attiré plusieurs centaines de personnes en fin de semaine.

Les spectacles en soirée ont été très courus et 1000 personnes se sont déplacées à Paquetville, samedi, pour danser sur la musique du Big Bad Party Band et pour assister au spectacle Glam Rock, mettant en vedette Élizabeth Blouin-Brathwaite, Andrée Watters et Stéphanie Bédard.

Quelque 72 mordus ont inscrit leurs voitures antiques pour l’exposition de dimanche et un gros marché des fermiers s’est tenu sous le chapiteau.

Les jeux gonflables pour les enfants ont toutefois dû être annulés en raison de la température incertaine. L’événement reviendra l’année prochaine, assurent les organisateurs.