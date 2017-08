Première Nation d’Esgenoôpetitj: cinq choses à savoir sur les pow-wow

Le 27e pow-wow de la Première nation d’Esgenoôpetitj se tenait cette fin de semaine et la Le 27e pow-wow de la Première Nation d’Esgenoôpetitj se tenait cette fin de semaine et la fête sacrée a rassemblé des dizaines d’Autochtones de plusieurs régions. Les non-Autochtones étaient invités à assister aux célébrations et pour certains, il s’agissait de leur premier pow-wow. Voici cinq choses à savoir:

Un rassemblement et une compétition

Les pow-wow se tiennent chaque année sur le territoire de la Première Nation d’Esgenoôpetitj. Le nombre de jeunes présents durant cette fin de semaine témoigne de leur vigueur.

«C’est un rassemblement. Les gens vont là et se rencontrent. Nous avons des danseurs et des joueurs de tambours qui viennent de partout», explique l’organisateur, Chris Wysote.

Les trois meilleurs danseurs ont été récompensés.

Tiffany Bear – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost Shelly Robichaud – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost Jeffrey Plain – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

Dites régalia, pas costume

La beauté des vêtements d’un danseur donne parfois envie de le complimenter. Mais le nouvel arrivant risque de froisser le danseur si par inadvertance il utilise le mot costume.

«Un costume, c’est pour l’Halloween. La première chose qui nous vient en tête quand vous dites costumes, c’est que vous nous insultez. Il y a de l’éducation à faire. Les régalia sont les vêtements de nos ancêtres», exprime Chris Wysote, un des organisateurs du pow-wow.

Pourquoi certains chanteurs se touchent-ils la gorge ?

Au centre du gymnase se trouvent quatre groupes de chanteurs et de joueurs de tambours. Chaque groupe alterne danses après les danses.

Christian Barnaby, de Listuguj au Québec, explique que certains chanteurs ont plus de difficulté que d’autres à produire des sons aigus. L’homme, bien bâti, doit donc poser sa main sur sa gorge pour moduler sa voix pendant les chants traditionnels.

Au centre du gymnase se trouvent quatre groupes de chanteurs et de joueurs de tambours. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost Au centre du gymnase se trouvent quatre groupes de chanteurs et de joueurs de tambours. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost Au centre du gymnase se trouvent quatre groupes de chanteurs et de joueurs de tambours. – Acadie Nouvelle: Anne-Marie Provost

On ne touche pas aux régalia!

Les régalia sont sacrées durant un pow-wow. Tiffany Bear, originaire de la Saskatchewan, a travaillé sur ses habits intensivement pendant près de deux semaines. Elle explique qu’il faut demander la permission avant de toucher.

«C’est une question de respect. Certaines personnes transportent des esprits mauvais», dit-elle.

Quand prendre des photos?

Les régalia (vêtements et accessoires) colorés des danseurs, les tambours ainsi que les chanteurs donnent envie de prendre des photos, mais ce n’est pas toujours permis pendant les festivités.

Quand les gens sont debout, il est interdit d’en prendre. C’est aussi le cas lors de la Grande Entrée, sauf indication contraire.