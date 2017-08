Bélonie Mallet n’est plus

L’ancien directeur général de la Caisse populaire de Shippagan n’est plus. Bélonie Mallet, de Shippagan, est décédé vendredi à l’âge de 80 ans.

À la fin des années 1970, M. Mallet a piloté le retrait de la Caisse populaire de Shippagan de la Fédération des caisses populaires acadiennes (aujourd’hui Uni Coopération financière).

En 1997, Bélonie Mallet a reçu le prix Gilbert-Finn du Conseil économique du N.-B. Ce prix est remis «à un gestionnaire qui a su se démarquer de façon particulière».

À un certain moment, la caisse comptait 36 000 membres et gérait des actifs de 300 millions $.

Au milieu des années 2000, après avoir passé 26 ans au sein de l’organisation des Credit Unions, la Caisse populaire de Shippagan a réintégré le giron du mouvement acadien.

La situation de la caisse de Shippagan était à ce moment très précaire. Elle se trouvait sous tutelle depuis environ trois ans et avait été sauvée de la faillite par une subvention non remboursable de 28 millions $ et un prêt remboursable de 10 millions $ du gouvernement provincial.

M. Mallet avait quitté son poste en 2004.

Un rapport accablant du vérificateur général du Nouveau-Brunswick, en 2010, a révélé des méthodes de comptabilité douteuses et des irrégularités dans les prêts et investissements. Le dossier a ensuite été remis à la GRC, mais personne n’a jamais été accusé.

Les funérailles de M. Mallet auront lieu samedi à Shippagan. Il laisse notamment dans le deuil deux filles et un fils.