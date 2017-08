L’homme qui aurait foncé dans la foule à Barcelone aurait été arrêté

Un gendarme français contrôle la circulation à la frontière franco-espagnole de Behobie. - Associated Press: Bob Edme

L’homme qui conduisait vraisemblablement la camionnette qui a foncé dans la foule à Barcelone la semaine dernière est tombé lundi sous les balles de la police.

Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans, faisait l’objet d’une chasse à l’homme internationale depuis l’attentat de jeudi.

La police régionale a confirmé lundi la mort du suspect, qui portait ce qui semblait être une veste explosive quand il a été interpellé. L’opération policière s’est déroulée dans la ville de Subirats, à 45 kilomètres à l’ouest de Barcelone, où les policiers s’étaient rendus en raison de la présence d’un «individu suspect».

La police avait annoncé plus tôt lundi qu’Abouyaaqoub était le seul suspect qu’elle recherchait encore relativement aux attentats meurtriers de Barcelone et de Cambrils. Abouyaaqoub serait le dernier des 12 membres de la cellule terroriste qui aurait commis ces attentats.

Le ministre catalan de l’Intérieur, Joaquim Forn, a déclaré sur les ondes de la radio locale que «tout porte à croire» qu’Abouyaaqoub était au volant de la camionnette qui a foncé sur la foule à Barcelone, faisant 13 morts et plus de 120 blessés.

Quelques heures plus tard, une autre attaque perpétrée par la même cellule a fait un mort et plusieurs blessés dans la ville balnéaire de Cambrils.

Le bilan des attentats s’établit maintenant à 15 morts. La quinzième victime est Pau Perez, un homme qu’Abouyaaqoub aurait poignardé à mort avant de lui voler sa voiture pour s’enfuir.

La police dit posséder des «preuves scientifiques» qui démontrent qu’Abouyaaqoub était au volant de la camionnette et qu’il a tué M. Perez jeudi soir. Le chef de la police régionale, Josep Lluis Trapero, a expliqué que le suspect a déambulé dans les rues de Barcelone pendant environ 90 minutes après l’attaque, avant de s’en prendre à M. Perez, de le tuer et de lui voler sa voiture.

M. Perez garait sa voiture, une Ford Focus, entre 18h10 et 18h20, heure locale, quand Abouyaaqoub l’aurait attaqué, avant 18h32. Le suspect aurait placé le corps sur la banquette arrière, selon M. Trapero, avant de prendre le volant.

M. Trapero a dit que M. Perez était déjà mort quand Abouyaaqoub a défoncé un barrage, quelques minutes plus tard, forçant les policiers à ouvrir le feu. Un policier a été renversé par la voiture. Les policiers ont retrouvé la voiture et le corps de M. Perez vers 19h, à trois kilomètres du barrage routier, près de Sant Just Desvern, une ville voisine de Barcelone. Abouyaaqoub s’était toutefois volatilisé.

Les responsables disent que 50 personnes demeurent hospitalisées depuis ces attaques, dont neuf qui sont dans un état critique.

La police a tué cinq djihadistes lors d’une fusillade après l’attaque de Cambrils. Quatre autres personnes ont été arrêtées.

Le quotidien El Pais a publié lundi des photos qui montreraient Abouyaaqoub s’enfuyant à pied après l’attaque de Barcelone. Les photos sont celles d’un homme mince, qui porte des verres fumés et qui traverse ce qui est, selon El Pais, le marché La Boqueria, près de La Rambla.

Une explosion survenue dans une maison de la ville d’Alcanar, mercredi dernier, a coûté la vie à au moins deux membres présumés de la cellule terroriste. La police a trouvé sur place plus d’une centaine de bonbonnes de gaz et les produits nécessaires pour fabriquer du TATP, un explosif fréquemment utilisé par Daech (le groupe armé État islamique).

Abouyaaqoub avait également loué trois camionnettes, ce qui porte les policiers à conclure que des attaques dévastatrices étaient planifiées.