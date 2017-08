Un nouveau groupe de pompiers du N.-B. se rend en Colombie-Britannique

Un nouveau groupe de pompiers du Nouveau-Brunswick se rend en Colombie-Britannique pour aider à lutter contre les incendies de forêt dans cette province.

Un chef de groupe et un chef d’équipe d’attaque du ministère du Développement de l’énergie et des ressources ont quitté la province, lundi, en direction de Kamloops. Ils se joindront aux autres membres de l’équipe du Nouveau-Brunswick qui sont déjà en Colombie-Britannique, soit un mécanicien de pompes, qui est à Prince George, et deux chefs de groupe, qui sont à Kamloops.

Mardi, quatre gardes forestiers et quatre membres de l’équipe de lutte contre les incendies se rendront à Prince George, a indiqué le gouvernement du Nouveau-Brunswick, lundi.

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Rick Doucet, a souligné par communiqué que les récentes conditions météorologiques au Nouveau-Brunswick permettent à la province «de donner de nouveau un coup de main en Colombie-Britannique».

Les équipes envoyées en juillet étaient demeurées deux semaines en Colombie-Britannique, et elles sont revenues au Nouveau-Brunswick «lorsque les conditions étaient les plus extrêmes», a-t-on souligné.

Les mobilisations cette semaine porteront à 64 le nombre total de Néo-Brunswickois qui ont prêté main-forte en Colombie-Britannique cet été.

Le Nouveau-Brunswick est membre du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui aide à coordonner une aide mutuelle entre les provinces et le partage des ressources avec les États-Unis et d’autres pays. L’an dernier, le Nouveau-Brunswick a envoyé 77 pompiers pour donner un coup de main en Alberta et en Nouvelle-Écosse.