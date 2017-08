Le pont de Tracadie rouvert à la circulation

Fini les détours pour celles et ceux qui doivent se rendre dans le centre-ville de Tracadie. Le pont situé à l’entrée nord, au milieu duquel un trou avait été repéré en début de semaine dernière, a été rouvert à la circulation, lundi peu avant midi.

Les travaux, entamés le 15 au matin, n’auront duré qu’une semaine.

«Ce chantier était une de nos priorités. Nos employés ont travaillé fort, y compris tout au long de la fin de semaine», indique-t-on au ministère des Transports et de l’Infrastructure.

Par mesure de sécurité, l’axe avait été entièrement fermé à la circulation. Les automobilistes souhaitant se rendre en centre-ville devaient prendre la sortie Rivière-à-la-Truite, le long de la route 11.

Ce qui leur occasionnait un détour de quelques minutes supplémentaires. Les commerçants basés au plus près du pont faisaient grise mine.

«En deux jours, on voit la différence», constatait le propriétaire de la quincaillerie Marc Entreprises ltée, André Lecouffe.

L’affluence dans son magasin avait diminué de moitié. Cette réouverture engendrera un retour à la normale pour bon nombre de personnes.

Lundi 14 août en fin d’après-midi, un conducteur avait signalé à la mairie avoir remarqué une inquiétante déformation de la chaussée. D’abord limité sur une voie, l’accès avait été totalement interdit le lendemain.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, nous faisait savoir que le pont n’avait pas été rénové depuis 1995. Il a été construit en 1963. Le ministère ne planifie pas d’autres travaux d’envergure.

Cet incident en a encouragé certains à réclamer un nouveau pont, plus large et plus moderne.