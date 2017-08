Est-il possible de manger local dans la Péninsule acadienne?

Pour le repas festif de La grande tablée servi jeudi soir, à Paquetville, le chef québécois, David Forbes, et la sommelière et propriétaire du restaurant le Nouvo Caveau, Sonia Jalbert, ont imaginé un menu presque entièrement composé de produits locaux. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Manger local dans la Péninsule acadienne, est-ce possible? C’est le défi que ce sont fixé le chef québécois, David Forbes, et la sommelière et propriétaire du restaurant de Paquetville, le Nouvo Caveau, Sonia Jalbert, pour l’événement culinaire La grande tablée, organisé jeudi. L’expérience met en exergue les manques en matière agricole, dans le nord-est de la province.

«Je suis surpris à quel point il n’y a rien ici. C’est comme si l’agriculture avait quasiment disparu», lâche le cuisinier de la Belle Province.

Dans son coin de pays, la réalité est différente, mais pas idéale pour autant.

«Il y a plus d’exploitations, mais il nous faut encore trouver le juste équilibre entre l’agriculture intensive et l’agriculture locale.»

Depuis l’ouverture de son restaurant en 2012, Sonia Jalbert s’efforce de proposer les denrées produites dans le Nord-Est. En période estivale comme en ce moment, celles-ci s’incrustent dans plus de la moitié des plats inscrits à la carte. La restauratrice aimerait qu’il y en ait davantage.

«Le plus difficile à se procurer, c’est la viande. Nous n’avons pas d’abattoirs dans la région. Ça complique les choses.»

Selon elle, les clients sont pourtant de plus en plus prompts à consommer local.

«En quatre ans et demi, les goûts et les connaissances des gens ont évolué. Ils ont le souci de bien manger. Mais il existe encore une marge, je trouve, pour les éduquer et les sensibiliser à la cuisine raisonnée.»

Derrière cette expression, la jeune femme sous-entend faire attention à la provenance des produits achetés et incite à respecter les saisons de récolte.

«Manger des fraises de Californie en plein mois de janvier, ça n’a pas de bon sens.»

En dépit des difficultés, David Forbes et Sonia Jalbert ont réussi leur pari, jeudi soir.

Entre le carpaccio de flétan au jus de betterave, la crème d’oignons avec homard, pétoncles et pomme de terre, la purée de chou rave et le quatre-quarts crémeux citron, framboises et bleuets, les 150 convives qui se sont attablés ont dégusté une large majorité d’aliments issus de la Péninsule acadienne.

«Plus de 80% du menu était local», souligne David Forbes.

Celui-ci vante la qualité des produits qu’il a découverts ici.

«Le poisson est frais. Il est pêché la veille ou le matin même. Au Québec, ça prend plusieurs jours avant qu’il arrive dans nos cuisines. Vos légumes ont un goût incroyable.»

Il souhaiterait changer les préjugés.

«Les personnes qui s’imaginent qu’acheter local ça coûte plus cher ont tort. Elles ne réalisent pas que même à 50 cents de plus la livre, c’est de l’argent qui reste ici. Et ça devient exponentiel.»

Bryan Légère et Maryse Lavigne ont lancé cette année leur exploitation, la ferme Nikkal à Pokemouche. Ils vendent leurs produits directement aux consommateurs depuis début juin. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Une première récolte

La réalité agricole dans la Péninsule acadienne ne décourage pas certains de se lancer dans le domaine. Un jeune couple originaire de Caraquet a ouvert son exploitation cette année, la ferme Nikkal à Pokemouche. Maryse Lavigne et Bryan Légère écoulent, depuis juin, leur première récolte.

Actuellement, ils fournissent un panier de légumes hebdomadaire à une quinzaine de clients de Tracadie, Shippagan, Caraquet et Miscou. Ils vendent le surplus sur leur site, les samedis. Leur page Facebook affiche plus de 1200 mentions J’aime.

«C’est ridicule le nombre de producteurs dans le coin, constate Bryan Légère. On a tout à gagner à développer notre agriculture. L’engouement de la population est là.»

Ses fèves jaunes, ses concombres et ses courges pâtissons ont tellement de succès que lui et sa conjointe ont du mal à contenter la demande.

Pour l’année prochaine, ils envisagent de cultiver une plus grande superficie qu’ils ne le font présentement – «On a un tiers d’acre (1350m² environ, NDLR)» – et davantage de variétés de légumes.

Aussi motivé et subventionné soit-il, le couple sait que son activité ne pourra être que saisonnière. La dureté et la longueur des hivers les empêchent d’endosser leurs habits d’agriculteurs tout au long de l’année.

Les produits locaux se sont fait une place dans les rayons des supermarchés. Le sirop d'érable de Paquetville est vendu à la Coop de Tracadie. – Gracieuseté Les pommes de terre de la ferme McGraw et fils à Inkerman sont vendues à la Coop de Tracadie. – Gracieuseté

De bonnes affaires pour les commerçants

Si les produits locaux font le bonheur des consommateurs, ils génèrent également de bonnes affaires pour les commerçants. Fruits, légumes et autres denrées cultivées dans le Nord-Est sont commercialisés dans les épiceries et les supermarchés du coin.

Il y a deux mois, une grande affiche a été installée dans les magasins des coopératives de Tracadie et de Caraquet. Elle recense toutes les entreprises locales et les producteurs avec lesquels elles ont noué des accords.

La liste comprend plus d’une soixantaine de noms: de l’eau Jano de Village-Blanchard aux pommes de terre de la ferme McGraw et fils à Inkerman, en passant par bien d’autres.

«Cela fait 36 ans que notre Coop existe et depuis le début nous mettons l’emphase sur les produits locaux. Cela fait partie de la mentalité de notre mouvement coopératif», révèle Clifford McGraw.

L’agent des relations sociétaires à la Coop de Tracadie affirme que s’il y avait plus d’exploitants dans les environs, les portes du supermarché leur seraient ouvertes.

«Nos clients apprécient de trouver ces produits chez nous. Pour eux, c’est un moyen de soutenir l’économie locale. Le sentiment d’appartenance à la communauté est très fort par ici.»