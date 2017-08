Alerte de chaleur sur certaines régions du N.-B.

Les secteurs touchés sont ceux de St. Stephen, Fredericton, Oromocto ainsi que les comtés de Sunbury, Queens et York. - Archives

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef de la province a émis une alerte de chaleur sur certaines régions de la province, mardi matin.

Les secteurs touchés sont ceux de St. Stephen, Fredericton, Oromocto ainsi que les comtés de Sunbury, Queens et York.

L’alerte émise mardi est de niveau 1, ce qui signifie que certaines personnes vulnérables peuvent être affectées.

La principale cause de malaise et de décès pendant une vague de chaleur est l’aggravation de maladies respiratoires et cardiovasculaires préexistantes, précise le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

La dernière alerte de chaleur émise dans la province cet été remontait au 19 juillet, dans la Péninsule acadienne.