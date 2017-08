Chaleur extrême à Moncton

Il a fait chaud mardi après-midi à Moncton, assez pour mener certains hommes à se dénuder le torse en public.

Le mercure a atteint 28 degrés, mais avec l’humidex on pouvait ressentir 35 degrés.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef de la province avait émis une alerte de chaleur pour certaines régions de la province, mardi matin.

Les secteurs touchés sont ceux de St. Stephen, de Fredericton, d’Oromocto ainsi que les comtés de Sunbury, de Queens et de York.

À Fredericton, la température ressentie a aussi atteint 35 degrés.

L’alerte émise mardi est de niveau 1, ce qui signifie que certaines personnes vulnérables peuvent être affectées.

La principale cause de malaise et de décès pendant une vague de chaleur est l’aggravation de maladies respiratoires et cardiovasculaires préexistantes, précise le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.