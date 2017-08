Drogue du viol: inquiétudes dans le Nord-Ouest

La rentrée scolaire dans les collèges communautaires et les universités de la province pourrait entraîner une recrudescence des tentatives d’intoxication par la drogue du viol. - Archives

La rentrée scolaire dans les collèges communautaires et les universités de la province pourrait entraîner une recrudescence des tentatives d’intoxication par la drogue du viol.

Nombreux seront les étudiants qui vont se réunir dans les bars du Nouveau-Brunswick afin de souligner la fin de la saison estivale et le début des classes.

L’occasion est belle pour les autorités policières et médicales de rappeler aux gens qui participent à ces fêtes de porter une attention à leurs consommations.

«Il faut toujours contrôler et ne pas perdre de vue ses consommations dans des endroits publics comme les bars. Il ne faut pas non plus automatiquement accepter des consommations de tout un chacun», suggère le policier Alain Lang, tout en invitant les gens qui croient avoir été victime de la drogue du viol à rapporter les faits à la police.

Sans pouvoir véritablement parler de fléau, certaines mises en garde s’imposent afin de minimiser les risques liés à la drogue du viol. D’autant plus que plusieurs clientes d’établissements licenciés de la région d’Edmundston affirment avoir récemment été victimes de la drogue du viol.

De nombreux messages et mise en garde à ce sujet ont d’ailleurs commencé à circuler sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine dernière.

C’est une citoyenne d’Edmundston qui a en quelque sorte parti le bal dimanche en racontant que plusieurs de ses amies avaient été intoxiquées par une substance qui s’apparente au GHB, mieux connu sous le nom de drogue du viol.

«Au cours des deux dernières fins de semaine, plusieurs de mes amies ont été empoisonnées par de la drogue qui s’est retrouvée dans leurs verres. J’ai même une amie qui a été admise d’urgence à l’hôpital où les médecins lui ont dit qu’elle s’était fait droguer», a raconté avec aplomb à l’Acadie Nouvelle Justine Côté.

«Ça me tient à cœur, je veux surtout sensibiliser les jeunes femmes qui ne savent pas toujours à quoi elles s’exposent en sortant dans les bars et en ne gardant pas une main sur leur verre. Ce n’est pas toujours beau à voir…», explique Justine Côté, dont la mise en garde a été partagée plus de 600 fois sur le réseau social Facebook.

La jeune femme a indiqué que ses amies étaient en attente des résultats d’analyses toxicologiques visant à déterminer la nature des substances qui leur auraient été volontairement administrées.

«Une amie s’est évanouie à trois reprises sur le bord du chemin avant d’être transportée à l’hôpital», relate Justine Côté.

Le journal a contacté le Réseau de santé Vitalité afin de vérifier si des hospitalisations en lien avec la drogue du viol avaient été répertoriées au cours des derniers jours dans le Nord-Ouest.

La régies régionale de la santé a expliqué qu’il était difficile d’avoir accès à de tels renseignements précis puisque les intoxications à la drogue du viol sont traitées sensiblement de la même manière que n’importe quelle autre intoxication à la drogue.

De son côté, la Force policière d’Edmundston affirme ne pas avoir reçu de plainte ou avoir ouvert une enquête au sujet de cas d’intoxication à la drogue du viol.

«C’est très flou comme souvenirs»

Selon les autorités médicales et policières, il existe plusieurs substances associées à la drogue du viol, les plus fréquemment utilisées étant le Rohypnol et le GHB.

Leur ingestion provoque des effets soudains de vertige, d’euphorie et d’amnésie partielle ou totale. Des symptômes qu’a expérimenté une présumée victime qui s’est confiée à l’Acadie Nouvelle.

«C’est très flou comme souvenirs. Il m’a soudainement manqué beaucoup de bouts dans la soirée après que j’aie bu mon fameux drink», a raconté Cynthia M., qui est âgée de 20 ans.

Elle n’a toutefois pas cru bon de porter plainte à la Force policière d’Edmundston.

«Ça ne vaut pas la peine, il y avait trop de monde au bar et ça serait difficile de trouver le coupable.»

La jeune femme n’est pas la seule à hésiter à porter plainte dans ce genre de situation.

«À peine 5% des victimes d’agression sexuelle vont porter plainte à la police», souligne la directrice du développement communautaire du Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de Fredericton, Jennifer Richard.

«En plus, la drogue du viol peut rapidement disparaître du système et ainsi ne pas figurer dans les analyses médicales, tout ça complique les choses», ajoute-t-elle.

Justine Côté se console toutefois à l’idée qu’aucune de ses amies n’a été victime d’une agression lors des évènements.

«Heureusement nous sommes toujours ensemble dans notre groupe d’amies et il y a toujours quelqu’un de sobre qui peut veiller sur les autres.»

Un phénomène plutôt rare

Si le phénomène de la drogue du viol peut aisément susciter des craintes, certaines études laissent entendre que l’implication de GHB dans les cas d’agressions sexuelles serait plutôt rare.

«Ce n’est pas quelque chose que l’on voit souvent, même si cela peut survenir à l’occasion», a indiqué l’inspecteur Alain Lang.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le policier a toutefois raconté qu’une vague d’intoxication à la drogue du viol était survenue à Edmundston il y a quelques années.

Une frappe policière qui s’était soldée par l’arrestation et la condamnation de plusieurs individus avait cependant permis d’enrayer le phénomène.

Devant une série d’incidents impliquant la drogue du viol, la GRC au Nouveau-Brunswick et la Force de police de Saint-Jean avaient également lancé des campagnes de sensibilisation au cours des dernières années.

Des études démontrent que l’alcool et les drogues récréatives seraient bien plus souvent en cause lors d’agressions sexuelles.

Les tenanciers défendent leur image

Dans la foulée des présumés incidents impliquant des jeunes femmes originaires de la région d’Edmundston qui disent avoir été intoxiquées par la drogue du viol, des propriétaires de bars ont décidé de laver la réputation de leur établissement.

Ceux-ci refusent de prendre le blâme pour des incidents qui ont pu survenir récemment.

Selon les tenanciers, malgré tout le bon vouloir, il est virtuellement impossible d’empêcher toute trace de drogue dans les établissements licenciés et de surveiller chaque personne qui est présente.

«Ce n’est pas non plus aux employés à surveiller les consommations des clients, mais bien le devoir de ces derniers», a indiqué la propriétaire d’un bar mentionné dans les réseaux sociaux.

L’organisme Restaurants Canada, qui représente de nombreux bars au pays, a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il n’existe pas de programme destiné à outiller les bars devant la menace que peut représenter la drogue du viol et à aider les victimes.

L’Université Ryerson, à Toronto, est toutefois à mettre sur pied un programme qui proposerait des modèles d’intervention et de création de lieux plus sûrs ainsi que de formation des employés.