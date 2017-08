Grande-Anse se tourne vers le privé pour du financement

Grande-Anse planifie encore transformer son ancienne aréna en centre d’activités physiques, et ce, malgré l’absence de financement du Nouveau-Brunswick cette année. En effet, après ce refus, le village entame des démarches afin d’amasser quelques centaines de milliers de dollars auprès de certaines entreprises privées.

L’aréna connaissait des problèmes de rentabilité depuis plusieurs années et a récemment cessé ses activités sur la glace. Mais Grande-Anse compte transformer le centre Edmond E. Landry en «centre de mieux-être et des sports» et le village a besoin de 1 million $ pour que ses plans deviennent réalité.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, la municipalité vient tout juste de débuter des démarches afin de recueillir 200 000$ à 500 000$ au privé.

«Nous allons ramasser tout ce que nous pouvons. Nous allons approcher les grosses entreprises comme McCain, Irving et UNI», explique le maire de Grande-Anse, Réginald Boudreau.

Pas de subvention pour l’instant

Des demandes de financement totalisant 825 000$ ont aussi été faites au fédéral et au provincial. Mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick a refusé la demande cette année et le maire de Grande-Anse espère avoir du financement l’année prochaine.

De son côté le fédéral est prêt à donner de l’argent, mais seulement si la province contribue au projet.

«On tente notre chance au privé et nous n’avons pas abandonné le projet. Il est très bien reçu dans la population», souligne Réginald Boudreau.

Le village a plusieurs idées pour le centre. On planifie notamment la construction d’un mur d’escalade, d’une piste de marche et de course, la construction de terrains de pétanques et même d’une garderie.

«On veut offrir une place à la population pour se rencontrer, avoir une vie sociale», ajoute le maire.

Le début des travaux est prévu pour l’année prochaine, un échéancier réaliste, dit-il.

L’ancienne aréna est présentement fréquentée assidûment par des joueurs de pickleball, trois jours par semaine.

Centre de réchauffement

Le village a aussi fait une demande à la province pour que le centre Edmond E. Landry soit considéré comme un centre de réchauffement.

Le centre a une capacité d’accueil de quelques centaines de personnes, estime le maire et il aurait été utile pendant la crise du verglas. Le village a manqué d’électricité pendant plusieurs jours.

Grande-Anse est en attente d’une réponse du gouvernement.

«Nous voulons que ce soit reconnu comme un centre de réchauffement pour toute la côte, jusqu’à Bathurst», précise le maire.