Halloween: la cueillette des bonbons demeure interdite au plus de 14 ans à Bathurst

La majorité des conseillers municipaux de Bathurst ont voté pour le maintien de l’arrêté municipal de Bathurst interdisant aux jeunes de plus de 14 ans la chasse aux bonbons de porte en porte à l’Halloween.

La Ville de Bathurst proposait d’abandonner son règlement relatif à l’Halloween, qui remonte à 2005.

Lors de la troisième et dernière lecture de cette résolution lundi soir, quatre conseillers contre un ont rejeté son abrogation. Deux conseillères étaient absentes.

Beaucoup de citoyens ont l’impression qu’ils sont en sécurité grâce à ces restrictions et plusieurs conseillers tenaient à maintenir le statu-quo.

«L’Halloween est pour les enfants. Nous avons une population vieillissante et les personnes âgées étaient inquiètes s’il y avait un changement. À 14 ans, tu es à l’école secondaire, donc c’est assez vieux», croit Bernard Cormier, un conseiller ayant voté pour que l’arrêté reste en place.

C’est surtout l’âge qui faisait débat, mais le règlement stipule également que la sollicitation n’est pas permise après 19h.

Tout est parti d’une plainte d’un parent qui contestait que son enfant de plus de 14 ans ne puisse pas, s’il se fie à l’arrêté municipal, aller frapper aux portes pour quémander des friandises.

Cependant, dans les faits, la police de Bathurst n’a jamais distribué d’amendes pour une infraction dans le cadre de cette disposition.

Le seul conseiller qui s’est prononcé en faveur de l’abandon de l’arrêté croit que la Ville fait fausse route.

«Nous sommes à peu près la seule municipalité au Canada avec un tel règlement. Pourquoi serions-nous si différents des autres municipalités? Certains craignent des dangers, mais il n’y a probablement pas une autre nuit où il a autant de surveillance que l’Halloween. Et de toute façon, il n’y a pas eu d’application de cet arrêté depuis qu’il existe», a indiqué Samuel Daigle.

Craignant que Bathurst soit étiquetée comme une ville tournée vers la retraite, le maire voyait la mise au rencart de l’arrêté d’un bon oeil.

«Je vais être pour tout ce qui va favoriser la jeunesse, son épanouissement et faire ressortir que nous sommes invitants pour accueillir des jeunes familles.Si je suis un père d’une jeune famille et que j’ai le choix de m’établir dans une ville, est-ce que Bathurst est invitante pour moi ou se projette-t-elle comme une ville vieillissante? Tout le conseil est sensible à la perception que nous projetons. Toutefois, le vote de ce soir démontre que nous sommes à l’écoute de la population», a souligné Paolo Fongemie.

Des résidants étaient tout de même ouverts à augmenter d’un an l’âge maximum et à prolonger l’heure de passage un tant soit peu.

Cette question avait attiré l’attention médiatique à l’échelle nationale et même internationale l’automne dernier.

«C’était un peu la farce. Depuis que nous avons été élus (en mai 2016), c’est le thème le plus controversé auquel nous faisons face», reconnaît le maire Fongemie.

À sa grande surprise, même la très respectée chaîne télévisée BBC, à Londres, s’était emparée du sujet et le premier magistrat de Bathurst avait dû défendre la position de son conseil municipal.