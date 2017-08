Jean Perron parmi les invités de la Classic Basque et Lagacé

Un tournoi de golf-bénéfice réunira au Gowan Brae de Bathurst plusieurs personnalités, dont Jean Perron, l’ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, le 25 août.

«Nous aurons 20 invités issus du monde des arts, de la culture et des sports. Danny Boudreau, Caroline Savoie qui a participé à l’émission The Voice en France, JP LeBlanc, L’Ensemble vide sera aussi présent», a indiqué Marc Basque, un des organisateurs du Classic Basque et Lagacé.

La limite est de 36 équipes et 28 équipes de quatre personnes sont déjà formées.

«Nous utiliserons la formule Best Ball, c’est donc la meilleure balle des quatre joueurs qui va compter, ce qui est bien pour les gens qui jouent peu au golf. Plusieurs trous auront des obstacles pour faire rire les gens. Ce ne sera pas un tournoi sérieux», précise-t-il.

Un souper spectacle sera présenté en soirée. Nul besoin d’avoir frappé des balles dans la journée pour y assister.

«Eric Beaudoin, de La Voix, Caroline Savoie, les humoristes L’Ensemble Vide et Martin Saulnier se partageront la scène.»

Tous les profits sont destinés à la Société culturelle régionale Népisiguit.