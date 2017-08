La 61e Exposition agricole de Kent, une affaire de famille

La vie de la ferme est mise en vedette cette semaine à la 61e Exposition agricole de Kent, à Sainte-Marie-de-Kent. Plus de 15 000 personnes sont attendues au nord de Moncton, de jeudi à dimanche pour cette fête agricole.

Les chèvres, les bovins, les moutons et les lapins, ainsi que les carottes, les patates, les tomates et les laitues sont célébrées ce week-end dans le sud du comté de Kent.

Avec sa tradition qui remonte aux années 1950, l’Expo-Kent continue de sensibiliser, chaque année, ses visiteurs à la vie de la ferme, en plus de promouvoir les produits locaux.

«C’est beau de voir les familles rassemblées et les sourires sur le visage des enfants. J’aime bien quand les enfants demandent pour flatter les vaches, puis qu’ils sont tous excités», mentionne Sara Mills, âgée de 20 ans, étudiante en biologie à l’Université de Moncton et employée de la ferme Leighside Farms de Scoudouc

«Peu de jeunes aujourd’hui visitent des fermes. C’est une situation bien différente de ce qui existait il y a une cinquantaine d’années, quand le grand-père avait une ferme, l’oncle avait une ferme et que tu étais près des animaux en allant les visiter. Pour beaucoup des jeunes qui vivent en ville et même à la campagne, il y a peu d’occasions d’être dans cet environnement», explique Maurice Maillet, gestionnaire de l’événement.

Pendant les quatre jours de l’Expo-Kent, des experts jugeront des compétitions de divers animaux et produits agroalimentaires. Après les compétitions de mouton, jeudi, il y aura celle des bovins de boucherie «Angus – Hereford», vendredi, et celle des bovins Holsteins, samedi. Chaque jour, il y aura des compétitions de chevaux de trait et même de souque à la corde.

La 61e Exposition agricole de Kent a été lancée, jeudi, à Sainte-Marie-de-Kent. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

L’exposition comprend également des compétitions d’animaux pour les enfants: les moutons, les lapins, les bovins et les chevaux de selle, en plus de centaines de compétitions pour déterminer quels sont les meilleurs fruits, légumes, tricots, cuisson au four et plantes et fleurs en pots.

«On a une augmentation du nombre d’exposants à l’intérieur et toutes les granges pour les animaux sont pleines.»

«Les concours sont très importants pour les éleveurs. Ils ont une grande passion pour leur métier et c’est une excellente façon de faire la promotion de leurs produits. Pour les visiteurs, c’est une bonne activité de divertissement et c’est un beau spectacle.»

Pour plusieurs, l’Expo-Kent est une affaire de famille. Les adultes, qui avaient accompagné leurs parents à l’expo il y a quelques décennies, y retournent aujourd’hui avec leurs propres enfants.

«On le voit beaucoup de génération en génération. Il y a des grands-parents qui ont amené leurs enfants et qui voient leurs enfants amener leurs propres jeunes. C’est spécial.»

L’Expo-Kent se poursuivra jusqu’à dimanche soir. Chaque jour, le public aura droit aux manèges d’East Coast Amusement, à des kiosques de nourriture et de vêtements ainsi qu’à des spectacles musicaux. Les activités commencent à 8h, vendredi, à 8h30, samedi et à 9h, dimanche.