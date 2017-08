Alerte de gel pour le Nord-Ouest et le Restigouche

Environnement Canada a émis une alerte météorologique pour le Restigouche et le Nord-Ouest, jeudi matin. Et non, ce n’est pas une alerte de chaleur ou de précipitations abondantes, mais bien de gel…

L’organisme fédéral prévoit «du gel épars dans les basses terres au cours de la nuit» et que «le gel cessera tôt vendredi matin».

«Le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel», ajoute Environnement Canada, qui suggère de couvrir les plantes et les arbres vulnérables au gel.