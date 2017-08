Épandage d’herbicides: l’AFMNB se range derrière Moncton

En vertu du principe de précaution, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick se range derrière Moncton dans le dossier de l’épandage d’herbicides et demande à Fredericton de réévaluer sa position.

La demande de la Ville de Moncton pour que cesse l’épandage d’herbicides sur les terres situées en bordure de son réservoir principal d’eau potable n’est pas seulement raisonnable, mais aussi pleinement justifiée.

C’est du moins l’avis du directeur général de l’AFMNB, Frédérick Dion, qui encourage au passage la ville à maintenir la pression.

«C’est une requête qui est, à mon sens, pleinement légitime et logique», tranche-t-il.

Rappelons que mercredi, la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, a fait part à la province de sa préoccupation face à l’intention de l’industriel J.D. Irving de pulvériser un herbicide à base de glyphosate près du bassin hydrographique de Turtle Creek. En fait, celle-ci avait même demandé que cette pratique soit bannie de cette zone, une demande rejetée aussitôt par Fredericton.

Avouant qu’il n’est pas un expert en herbicides, M. Dion croit que le gros bon sens devrait s’appliquer.

«On parle ici d’un produit chimique qui a le potentiel de se retrouver dans un système désigné qui approvisionne quotidiennement des milliers de personnes. À mes yeux, c’est clair que si un réservoir de la sorte est en danger, la municipalité se doit d’agir», estime-t-il.

Le porte-parole de l’AFMNB voit également dans ce dossier une question d’autonomie municipale.

«Les municipalités représentent le palier de gouvernance le mieux placée pour juger de ce type d’enjeux sur son territoire. Elles ont l’obligation de protéger la source d’eau de leurs citoyens et la loi – comme la jurisprudence (Cour suprême) – reconnaît le pouvoir des municipalités de réglementer ces activités», explique-t-il.

La Ville pourrait-elle aller jusqu’à interdire l’épandage par l’entremise d’un arrêté? La question demeure ambiguë puisqu’en vertu de la (nouvelle) Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick, une clause spécifique entourant l’épandage d’herbicides sur les terres de la Couronne restreint le pouvoir municipal.

Qu’à cela ne tienne, M. Dion demeure persuadé que la municipalité est dans son plein droit de demander une telle interdiction.

«Et le gouvernement devrait acquiescer. L’enjeu est trop important», dit-il, ajoutant qu’un dialogue doit rapidement être instauré entre la Ville et la province. Et d’ici là, un moratoire sur l’épandage dans ce secteur devrait, selon lui, être mis en place.

Des discussions à l’horizon

Moncton n’est pas la seule municipalité au Nouveau-Brunswick à se questionner face à l’épandage d’herbicides sur les terres de la Couronne. De plus en plus de voix s’élèvent en effet contre cette pratique. Certaines municipalités songent même à l’interdire tout simplement sur leur territoire.

Pour l’heure, l’AFMNB n’a pas de position concrète et officielle sur le sujet. Mais en raison de la grogne grandissante,

M. Dion s’attend à ce que le dossier aboutisse sous peu à l’ordre du jour.

«Comme tout le monde, nous suivons de près l’évolution du dossier et prenons les préoccupations (grandissantes) de nos membres face à l’épandage d’herbicides très au sérieux», exprime-t-il.

Selon lui, l’organisme est de plus en plus pressé d’ouvrir la discussion sur cet enjeu, et même de jouer un rôle actif.

«Dans les circonstances actuelles, ça ne m’étonnerait pas de voir surgir des demandes en ce sens lors de notre prochaine assemblée annuelle», ajoute-t-il.

Chose certaine, M. Dion constate que le gouvernement se retrouve de plus en plus isolé sur la question, si bien qu’il ne pourra ignorer encore très longtemps la grogne populaire relativement à cet enjeu.

«Les municipalités répondent aux préoccupations des citoyens et c’est aussi le rôle du gouvernement», rappelle-t-il, notant au passage que plusieurs autres juridictions ont légiféré sur la question.

«Je ne suis pas un scientifique, je suis donc mal placé pour juger de la dangerosité d’un produit comme glyphosate. Toutefois, un regard rapide sur la scène internationale permet de constater qu’il ne fait pas l’unanimité et que son utilisation a été interdite à de nombreux endroits. C’est suffisant selon moi pour justifier les préoccupations et la méfiance des citoyens envers ce produit. En ce sens, le principe de précaution devrait s’appliquer en attendant que toute la lumière soit faite», conclut-il.