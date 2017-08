Réfugiés haïtiens: le N.-B. est prêt à donner un coup de main

Plus de 8000 demandeurs d’asile, majoritairement des Haïtiens, sont entrés irrégulièrement au Canada en provenance des États-Unis. La plupart ont passé la frontière par le Québec. Le Nouveau-Brunswick est prêt à mettre l’épaule à la roue si jamais le besoin s’en fait sentir.

À un certain point, la GRC interceptait jusqu’à 250 demandeurs d’asile par jour à la frontière canado-américaine. Environ 85% d’entre eux sont d’origine américaine. Ils sont si nombreux que le stade olympique de Montréal a été transformé en centre d’hébergement temporaire.

Au Nouveau-Brunswick, les demandes d’asile n’ont pas bondi, mais le gouvernement provincial surveille la situation de près.

«Nous sommes conscients et surveillons la situation. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas encore été invité à jouer un rôle, mais nous sommes prêts à aider si on nous le demande», a indiqué par courriel, Jason Hoyt, le directeur des communications pour le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

Depuis avril 2016, le Grand Moncton a accueilli près de 500 réfugiés syriens. Encore aujourd’hui, ils arrivent dans la région au rythme d’une à deux familles par mois.

L’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM) a beaucoup appris depuis et est prête à intervenir si jamais son aide est réclamée pour recevoir des demandeurs d’asile haïtiens.

«Je pense qu’avec ce qu’on a appris dans la dernière année et demie avec les Syriens, on est prêts. On a fait quelques gaffes dans cette dernière année et demie. On a appris de ça. On sait ce qu’on fait. On a un plan. Lorsque la situation s’est développée au Québec, on a formé une équipe à l’intérieur. On a un plan établi. Si d’ici 48 heures on a la nouvelle, disons, que 300 personnes viennent ici, on est prêts pour les accommoder», a confié Chantal Poirier, directrice générale de l’AMGM.

Le nombre d’employés à l’AMGM a doublé. Ils sont passés de 23 à 64 et l’organisme embauche toujours. Il a aussi développé de précieux contacts avec les propriétaires de logements de la région pour héberger des réfugiés ou des demandeurs d’asile.

«Dans le passé, je ne pense pas que MAGMA avait une assez grande équipe pour prendre soin de tous ces gens qui rentraient. Aujourd’hui, je peux dire que nous sommes prêts», a renchéri Mme Poirier.

Comparativement aux Syriens, la situation des Haïtiens qui fuient les États-Unis pour s’établir au Canada est bien différente. Les familles sont moins grandes et les raisons de leur déplacement sont bien différentes.

«Si on reçoit des Haïtiens, la démographie est très différente. Ce sont de plus petites familles et 50% d’entre eux sont âgés de 18 ans à 40 ans. Ce sera donc plus facile de trouver des logements pour eux comparativement aux Syriens pour qui trouver un logement pour une famille de 11, ce n’est pas facile», a précisé la directrice générale.

L’afflux de réfugiés en bref

L’arrivée de milliers de gens à la frontière entre le Québec et les États-Unis depuis le début de l’été, des personnes qui se retrouvent ensuite dans des camps de l’armée, frappe l’imagination. Beaucoup de choses ont été dites et écrites mais il peut être difficile de s’y retrouver. Voici un résumé de cette situation hors de l’ordinaire.

D’où viennent-ils?

Environ 85 pour cent de ces gens entrés de façon irrégulière à la frontière sud du Québec dans les dernières semaines sont d’origine haïtienne, en provenance des États-Unis. D’autres sont des ressortissants du Soudan et de la Turquie, notamment.

Pourquoi viennent-ils au Canada, s’ils étaient déjà en sécurité aux États-Unis?

Il est prévu que la majorité de ces gens feront une demande d’asile. Le nombre de demandes déposées à ce jour n’est toutefois pas encore connu.

Parmi ceux qui viennent d’entrer irrégulièrement à la frontière, se trouvent bon nombre d’Haïtiens ayant vécu aux États-Unis depuis quelques années, en vertu d’un statut de protection temporaire accordé après le terrible tremblement de terre de 2010 qui a dévasté Haïti. Leur statut vient à échéance d’ici quelques mois et ils craignent de ne pas avoir l’autorisation de rester aux États-Unis. Plusieurs ont reçu des lettres du gouvernement américain les avisant de se préparer à rentrer en Haïti.

De plus, les autorités craignent que certains soient venus après avoir cru de fausses informations qui circuleraient sur les médias sociaux, laissant entendre que le Canada les invite à demander l’asile, a indiqué jeudi en point de presse Louis Dumas, directeur régional du réseau national du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Mais il ne s’agit pas d’un message gouvernemental, a-t-il précisé.

Pourquoi entrent-ils de façon irrégulière, sans passer par un poste-frontière?

Parce que s’ils se présentent à un poste-frontière et font une demande d’asile, ils seront automatiquement refoulés, sauf de rares exceptions.

C’est le cas en raison d’un accord conclu entre le Canada et les États-Unis: l’Entente sur les tiers pays sûrs. Celle-ci prévoit que les demandeurs d’asile doivent présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils mettent les pieds après avoir quitté leur pays d’origine. Dans le cas présent, il s’agirait, pour bon nombre d’entre eux, des États-Unis. Ces demandeurs d’asile potentiels traversent donc par des chemins sans douanes ou par la forêt. Une fois arrêtés en sol canadien par la GRC qui patrouille les environs, ils peuvent demander la protection du Canada. – La Presse canadienne