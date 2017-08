L’ouragan Harvey entraînera-t-il du mauvais temps sur les Maritimes?

Une photo satellite de l'ouragan Harvey, prise jeudi, au large du Texas. - Associated Press

L’ouragan Harvey ne devrait pas avoir beaucoup d’impact sur la météo des provinces maritimes. Les météorologues ont toutefois à l’oeil une puissante tempête qui pourrait entraîner de la pluie et de forts vents sur l’est du pays la semaine prochaine.

Le météorologue Jim Murtha, de Halifax, affirme que Harvey – un ouragan de catégorie 2 qui se dirige vers les côtés du Texas vendredi – pourrait entraîner un peu de pluie dans le sud de l’Ontario ou en Atlantique au cours des prochains jours.

Mais Murtha – qui travaille au centre canadien des ouragans – souligne que ses collègues se préoccupent davantage d’une autre tempête qui pourrait se développer en fin de semaine au large de la Floride.

Il affirme que le système a le potentiel pour devenir «toute une tempête» et pourrait amener de fortes pluies et des vents violents sur certaines régions des Maritimes en milieu de semaine prochaine.

Murtha dit que les prévisions devraient se clarifier au cours de la fin de semaine.

Si le système se transforme en tempête tropicale, il portera le nom d’Irman.

Pendant ce temps, l’ouragan Harvey est passé à la catégorie 2 en survolant le golfe du Mexique et il ne cesse de prendre de la force en s’approchant du Texas, où il est attendu au cours des prochaines heures.

Il pourrait devenir l’ouragan le plus féroce à frapper les États-Unis depuis une douzaine d’années, avec des précipitations d’un mètre de pluie, une onde de tempête de quatre mètres et des vents de plus de 200 kilomètres/heure.

Les météorologues préviennent que Harvey est un ouragan «potentiellement mortel» qui présente un «risque grave». Des millions de personnes s’apprêtent à être matraquées par une tempête qui pourrait provoquer des inondations jusqu’à 150 kilomètres des côtes.

Harvey devrait toucher terre tard vendredi ou tôt samedi entre Port O’Connor et Matagorda Bay, une portion de côte longue de 50 kilomètres qui se trouve à environ 110 kilomètres au nord-est de Corpus Christi.

Harvey s’est rapidement transformé, jeudi, de tempête tropicale en ouragan de catégorie 1. Tôt vendredi, le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, annonçait qu’il était maintenant un ouragan de catégorie 2, et que l’énergie des eaux chaudes du golfe du Mexique devrait le pousser jusqu’à la catégorie 3.

Aucun ouragan de cette puissance n’a frappé les États-Unis depuis que Wilma a pilonné la Floride en 2005. Même la supertempête Sandy, qui a causé de lourds dégâts à New York et au New Jersey en 2012, ne générait pas de vents aussi puissants quand elle a touché terre.

En début de journée vendredi, Harvey se trouvait à environ 215 kilomètres au sud-est de Corpus Christi et se déplaçait vers le nord-ouest à 17 kilomètres/heure. Il générait des vents soutenus de 177 kilomètres/heure, tout juste au seuil de la catégorie 3.