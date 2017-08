Un membres des Hells Angels du N.-B. est arrêté

L’arrestation d’un présumé motard criminalisé a mené à une importante saisie au cours des derniers jours.

Robert Moulton, de Fredericton, que la police décrit comme «un membre à part entière du chapitre nomade des Hells Angels au Nouveau-Brunswick» a été arrêté mardi, vers 7h20, alors qu’il roulait sur l’autoroute 2, près de Woodstock.

La GRC affirme avoir saisi dans l’auto de l’homme âgé de 48 ans ce qu’elle croit être de la cocaïne.

Robert Moulton fait face à des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte.

Le suspect a aussitôt été mis en garde à vue.

À la suite de l’arrestation du présumé motard, la GRC a effectué des perquisitions «à plusieurs endroits». Elle a saisi une carabine de gros calibre avec silencieux, une arme de poing chargée, une veste d’un membre à part entière des Hells Angels, des appliques de clubs de soutien des Hells Angels, une certaine quantité de drogues, des accessoires liés aux drogues illicites et des vêtements portant la mention «Support 81 Maritimes».

Robert Moulton doit comparaître vendredi.

«Les bandes de motards criminels sont une priorité pour la GRC, a déclaré dans un communiqué de presse la gendarme Jullie Rogers-Marsh, agente des relations avec les médias de la GRC au Nouveau-Brunswick. Plusieurs de ces groupes et leurs clubs de soutien sont reliés entre eux. Ils ne sont pas confinés à une seule province, et ils sont associés à d’autres groupes au Canada et à l’échelle internationale. Le résultat de cette enquête témoigne des efforts de la GRC en ce qui a trait du chapitre nomade des Hells Angels, au Nouveau-Brunswick et à d’autres bandes de motards criminels, et c’est pourquoi il est important d’enquêter sur ces groupes au Nouveau-Brunswick.»

L’Agence des services frontaliers du Canada, le service de police de Saint John, la Force policière de Fredericton, le service de police régional de Kennebecasis et la Force policière d’Edmundston ont participé à cette opération policière conjuguée menée par la GRC.