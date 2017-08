Nouveau site web sur les droits des locataires

Le Tribunal sur la location de locaux d’habitation vient de lancer un nouveau site web afin de renseigner les locataires sur leurs droits et leurs responsabilités. L’initiative s’adresse spécialement aux étudiants et aux personnes qui louent un logement pour la première fois.

Le nouveau site Web (snb.ca/je-loue) contient des conseils pour les nouveaux locataires, ainsi que de l’information sur les dépôts de garantie, les conventions de bail, les paiements de loyer en retard et les expulsions. Il explique également les responsabilités en matière de propreté, de réparations et de normes de santé et de sécurité en plus de fournir des renseignements utiles aux propriétaires.

«Déménager est une expérience excitante, mais qui peut aussi être source de stress», a affirmé le ministre de Service Nouveau-Brunswick, Ed Doherty.

«S’assurer de connaître ses droits et ses responsabilités en tant que locataire peut alléger ce stress. Votre gouvernement sait qu’il est important de fournir des renseignements aux propriétaires et aux locataires, et de résoudre les conflits qui peuvent se présenter de façon juste et rapide. Ce nouveau site Web et le Tribunal sur la location de locaux d’habitation sont là pour aider.»

Le tribunal administre la Loi sur la location de locaux d’habitation, qui décrit les droits et les obligations des propriétaires et des locataires résidentiels, et en assure l’application.