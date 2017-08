24 heures avec des réservistes

*Notre journaliste Pascal Raiche-Nogue a été intégré à une unité d’infanterie de la réserve des Forces armées canadiennes, la semaine dernière, lors de l’exercice annuel Strident Tracer. Pendant un peu plus de vingt-quatre heures, il a assisté à leurs entraînements et vécu avec eux à la base de Gagetown.

Ils sont étudiants, ouvriers, enseignants. La semaine dernière, ils ont passé quelques jours à apprendre à faire la guerre dans la forêt. L’Acadie Nouvelle est allée à leur rencontre. Incursion dans l’univers des réservistes des Forces armées canadiennes.

Le calme règne dans la forêt en milieu d’après-midi. Quelques dizaines de réservistes s’affairent dans leur campement en attendant leurs ordres.

La grande majorité d’entre eux sont des jeunes hommes dans le début de la vingtaine. Assis par terre, ils tuent le temps en fumant des cigarettes et en placotant.

Ils sont sur le terrain depuis une couple de jours et la fatigue commence à se faire sentir. La veille, ils s’en sont donné à coeur joie au champ de tir jusqu’à 4h du matin.

Leur prochaine activité approche et les réservistes se lèvent. Une vingtaine d’entre eux ramassent leur arme et mettent leur casque.

L’un des officiers enfile une paire de gants qui a clairement vu de meilleurs jours. Il se fout le nez dedans et lâche un soupir nostalgique.

«Veux-tu sentir l’odeur de l’Afghanistan? Ça me rappelle des souvenirs», dit-il à l’un de ses collègues, qui s’empresse de décliner l’offre.

«BANG! BANG! BANG!»

Tout le monde se met en file et quitte le campement. Après avoir traversé un grand champ de fleurs jaunes et de hautes herbes, ils se rendent dans une petite clairière.

À destination, leur supérieur leur donne des instructions en vue de mener des attaques de section. La moitié d’entre eux partent un peu plus loin s’entraîner à l’abri du regard de leurs supérieurs, question de dépoussiérer leurs réflexes.

En attendant, leur lieutenant m’explique comment le leader de la section va «baptiser le terrain» en gueulant quelques trucs avant de commencer l’attaque. Il devra notamment identifier quelques points de repère.

Il pointe un arbre croche qui penche sérieusement vers la gauche et me demande comment je le nommerais.

«Pénis flasque», lui dis-je du tac au tac. Il pouffe de rire et me dit que c’est le genre de nom que lui donnerait un soldat de l’infanterie.

Après quelques minutes d’attente, l’exercice peut enfin commencer. Quelques réservistes se tournent pendant que des collègues partent se cacher dans des îlots boisés à quelques dizaines de mètres.

Le coup d’envoi est donné. Les uns à côté des autres, formant une longue chaîne, ils avancent lentement. Leur leader hurle des ordres, qu’ils répètent im- médiatement en coeur, restant aux aguets.

«ARBRES À 200 MÈTRES TOUT DROIT! ROUTE À 500 MÈTRES! ARBRE CROCHE À 25 MÈTRES À GAUCHE!»

Le lieutenant lève la tête de son calepin, dans lequel il prend des notes, et me lance un regard complice. Si l’idée de donner un nom vulgaire au sapin a traversé l’esprit du réserviste, il s’est bien gardé de le dire tout fort.

À mi-chemin, l’un des hauts gradés donne un signe aux «ennemis» cachés à quelques dizaines de mètres. Ces derniers se lèvent et commencent à crier «BANG! BANG! BANG!», leurs armes vides pointées vers les assaillants.

Pendant plus d’une heure, ces attaques simulées se poursuivent. Aucun vrai coup de feu n’est tiré. Ce n’est que le lendemain qu’ils auront l’occasion de tirer des balles. Une chose à la fois.

Tout le monde se met en file et quitte le campement. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue La vingtaine de réservistes, armés de mitraillettes et camouflés de la tête aux pieds. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Des réservistes profitent d’une courte pause entre deux entraînements pour se reposer et fumer des cigarettes. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Jambalaya en sac et gouttes de pluie

Vers 20h30, le soleil baisse rapidement. Les réservistes rentrent au campement. Une fois arrivés, ils se préparent lentement à se coucher. Ils ont des lampes frontales rouges sur le front, question de demeurer discrets.

Ils ont leur journée dans le corps et ne se font pas prier pour se reposer. Pendant ce temps, je m’affaire à monter mon abri pour la nuit.

L’un des hauts gradés me donne un gros coup de main et me montre patiemment comment faire des noeuds.

Une chance qu’il est là. Je crains les campings comme la peste et je n’ai aucune espèce d’idée comment m’y prendre.

Une fois ma toile installée, le lieutenant me montre des boîtes et m’offre de choisir la ration qui m’intéresse le plus. Il est près de 23h et je suis affamé. Je choisis le jambalaya au poulet et aux saucisses.

La ration engouffrée, le temps est venu de se coucher. Je regagne mon abri et j’essaie tant bien que mal de m’installer confortablement dans mon sac de couchage, qui se trouve dans une housse imperméable.

Quelques gouttes tombent du ciel, mais la pluie appréhendée ne se pointe pas. Au loin, on entend des bruits de mitrailleuses provenant du champ de tir. Il est minuit et la nuit s’annonce courte et humide.

«Et puis, Rolling Stone, as-tu bien dormi?»

Après quelques heures de sommeil mouvementé, il est temps de se lever. Les réservistes s’activent. Ils se lèvent, mangent une bouchée et se beurrent le visage de maquillage vert, brun et noir.

Vers 8h, les réservistes se rassemblent et quittent le campement en file. Pendant que l’on marche, l’un d’eux s’adresse à moi, un sourire taquin aux lèvres. «Et puis, Rolling Stone, as-tu bien dormi?»

Ce jour, les réservistes l’attendaient avec impatience. En après-midi, ils se rendront dans un champ pour répéter leurs attaques sectionnelles avec des vraies balles.

Mais avant, ils doivent faire quelques autres répétitions. Ils traversent à nouveau le champ de fleurs jaunes pour simuler des attaques, avec quelques «ennemis» cachés dans les hautes herbes.

Pendant qu’un groupe s’entraîne, je pique un brin de jasette avec des réservistes. L’un d’eux, Joe Powers, âgé de 22 ans, raconte qu’il étudie l’administration des affaires et les sciences religieuses à Halifax.

«Je me suis joint à la Réserve pour payer mes études. C’est très bien, surtout pour les étudiants qui veulent un boulot. C’est pas mal mieux payé que les emplois que peuvent obtenir les étudiants dans la région.»

Le salaire d’appoint que lui verse la Réserve l’aide aussi à voyager. Il part aussi souvent que possible à l’étranger avec son sac à dos. Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique; il s’est pas mal promené.

Lors de l’entraînement Strident Tracer 2017, il passera une semaine sur le terrain. Pendant plusieurs jours, il ne prendra pas de douche, il dormira sous une toile et mangera des rations. Ce n’est pas pour tout le monde, mais il assure qu’il s’y plait.

«Le premier jour, tu trouves ton rythme, tu te mets dedans. Puis après, ce n’est pas si pire que ça.»

À côté de lui, Kyle Kerekes attend son tour. Ce membre des forces armées régulières basé à Saint-Jean de Terre-Neuve et originaire de l’Ontario est venu à Gagetown afin d’accompagner des réservistes.

«Quand je vois des nouveaux, ça me fait penser à moi quand je venais d’arriver dans l’armée, quand j’étais jeune, heureux et émerveillé», dit ce soldat qui a été déployé en Afghanistan et en Ukraine au cours des dernières années.

L’entraînement terminé, les réservistes rebroussent chemin et attendent de monter à bord d’énormes camions de transport de troupes. Pendant qu’ils patientent, un collègue d’un autre groupe revient sur une jambe avec l’aide de ses compagnons.

«Je me suis pété la cheville. J’ai entendu un “clic”. MERDE! Foutue cheville de merde!», gueule-t-il en grimaçant de douleur.

Les autres réservistes l’observent calmement et en lui laissant de l’espace. Personne ne se moque du blessé. Tout monde sait qu’il suffit d’un faux pas pour se fouler la cheville ou le genou.

Le réserviste Nathan Mercier, de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Le réserviste Cortlin Levi, de la Première Nation d’Elsipogtog. – Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Bohemian Rhapsody et Ô Canada

Le temps est venu de monter à bord des camions pour se rendre au champ de tir où les réservistes mèneront des attaques simulées avec de vraies balles.

Je me retrouve à l’arrière d’un véhicule avec une vingtaine d’entre eux. Pendant que le camion parcourt la route de terre et que la poussière danse, ils se mettent à chanter.

Après avoir entonné des airs traditionnels, ils se tournent vers moi. «Hey Pascal, sing us something from your hometown», me lance l’un d’eux.

Je leur réponds que je ne chante pas et que je ne saurais pas quoi chanter de toute manière. Cela ne les satisfait pas.

«Then sing the national anthem in French!»

La vingtaine de réservistes, armées de mitraillettes et camouflés de la tête aux pieds, attendent que je réagisse.

Comme je n’ai pas vraiment le choix, je lance le bal du mieux que je peux.

«Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux.» À ma surprise, tout le monde se met à chanter l’hymne national en français, même si la plupart des réservistes sont anglophones.

Par la suite, ils chantent l’Ô Canada en anglais et quelques autres airs. Puis, la pièce de résistance, l’hymne des rockers qui traverse les époques; Bohemian Rhapsody, du groupe anglais Queen.

Arrivé sur le champ de tir, j’en profite pour aller jaser avec des réservistes d’autres groupes. Je croise Nathan Mercier, 21 ans, de Bathurst.

«Moi, depuis que je suis jeune, j’ai toujours voulu être soldat de front et voyager. L’esprit d’équipe m’attire ici. Et puis je suis un junkie d’adrénaline! J’adore ça. J’adore l’infanterie. c’est trop l’fun. Même s’il y a de la boue.»

Un autre Néo-Brunswickois est sur place, Cortlin Levi, de la Première Nation d’Elsipogtog. Lorsqu’il n’est pas occupé avec la réserve des Forces armées canadiennes, ce jeune homme âgé de 21 ans fait de la charpenterie avec son père.

«J’aimerais être soldat à temps plein et obtenir un contrat. Puis, je veux apprendre un métier pour préparer la suite des choses. Comme ça, lorsque je serai de retour à la vie civile, j’aurai un bel avenir», dit-il.

Pendant au moins deux heures, les réservistes restent là et attendent que l’employé d’un fabricant américain installe des cibles automatiques dans un champ.

«On a un dicton dans l’armée: dépêche-toi… et attends.» C’est souvent comme ça», me dit l’un d’eux.

Assis en groupes, ils jasent. Quelques-uns participent à une courte session de prière. Ils demandent à Dieu de les garder en sécurité.

L’exercice tant attendu commence enfin. Ils resteront dans le champ jusqu’au petit matin à s’entraîner. Puis, dans trois ou quatre jours, ils rentreront à la maison et redeviendront étudiants, ouvriers et enseignants.