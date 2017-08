Le camion qui vous sourit

Un drôle de camion inspiré d’un dessin animé des studios Disney fait des émules à Caraquet. Nous avons percé le mystère du véhicule qui sourit.

«Elle est pas mal belle!», s’extasie Philippe Daigle.

En venant en vacances à Caraquet pour le tintamarre avec ses parents, le petit garçon de six ans et demi ne s’attendait pas à se retrouver face à une reproduction parfaite et grandeur nature de Martin, un des personnages du dessin animé Les Bagnoles (Cars, dans sa version originale).

Le véhicule bleu clair et rouillé, avec une large bouche et deux yeux, est stationné le long du boulevard Saint-Pierre Ouest devant le magasin de Réfrigération Plus, une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes de climatisation.

«Ce camion est plus authentique et plus réussi que celui qu’on avait vu à Disneyland, en Californie», souligne Brigitte Aucoin, la mère de Philippe.

Cela fait deux ans qu’Armand Albert, le propriétaire de Réfrigération Plus, possède cet engin et celui-ci fait toujours son effet.

«Si on me donnait une pièce à chaque fois que quelqu’un vient poser et se faire prendre en photo devant, j’aurais une grande boîte pleine d’argent», sourit-il.

Ce Martin de Caraquet est en passe de devenir une attraction touristique tant les gens s’arrêtent pour le regarder. Cela a été le cas pendant toutes ces dernières semaines de vacances estivales.

Le camion est un GMC de 1959, et il fonctionne encore. Armand Albert l’a arrangé pour ce faire. La première fois qu’il l’a vu, c’était il y a une quinzaine d’années.

«J’étais au Tim Hortons de Caraquet. Un gars arrivait de l’Alberta avec toutes ses affaires dedans. Ça m’a impressionné», se souvient-il.

En 2015, il le lui a racheté pour une bouchée de pain. Son propriétaire de l’époque ne s’en était pas servi au cours des 10 dernières années. Il l’avait laissé garé près de chez lui, au milieu des bois.

«Je pensais qu’il serait plus abîmé que ça. Les pneus étaient comme neufs.»

En tombant par hasard sur une image du personnage de Martin, Armand Albert a décidé de transformer son GMC ainsi. Lumineuse idée qui lui a valu quelques distinctions.

Lors d’une importante exposition de voitures à Moncton, il a reçu le prix de la créativité (le Best Creativity Award). Lui et son véhicule ont aussi figuré dans un magazine auto québécois.

Le chef d’entreprise est un passionné de vieilles voitures. Il en a six dans son garage; il les conduit toutes.

Sa Pontiac Firebird 1967, sa Volkswagen Beetle 1972, sa Dodge Challenger Hellcat et les autres sont soigneusement entreposées les unes à côté des autres, rutilantes et étincelantes. Il les bichonne comme de précieux bijoux.

«Les sensations ne sont pas comparables à celles ressenties dans une voiture moderne. Le bruit du moteur n’est pas le même, les vibrations non plus.»

Martin, lui, ne restera pas seul bien longtemps. Armand Albert vient d’acquérir une Dodge Stealth, modèle de 1992, qu’il compte arranger à l’effigie de Flash McQueen, le héros des dessins animés Les Bagnoles. Elle devrait être prête pour le printemps.