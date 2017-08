Pierre Guitard remporte le Festival international de la chanson de Granby

Pierre Guitard sera fort occupé au cours de la prochaine année. En plus de ses spectacles, il est présentement en train d’écrire son deuxième album, dont la sortie est prévue pour 2018. - Gracieuseté: Bertrand Duhamel

Les musiciens acadiens se sont fait remarquer cette fin de semaine au Festival international de la chanson de Granby. Pierre Guitard a remporté la 49e édition, alors que Menoncle Jason est ressorti gagnant des vitrines organisées en marge du festival.

Pierre Guitard avait travaillé fort en vue du Festival international de la chanson de Granby. Il n’avait qu’une seule idée en tête: gagner.

«Beaucoup de gens me disaient que ceux qui gagnent Granby sont ceux qui veulent gagner Granby. Et je voulais vraiment», lance-t-il.

Nous avons joint le chanteur âgé de 24 ans au téléphone alors qu’il se trouvait à Montréal, où sa copine est déménagée. Il flotte encore sur le nuage de sa victoire.

«Je vais redescendre sur Terre et continuer à vivre comme avant… Mais avec plus de travail à faire», dit-il.

Le musicien était déjà allé à Granby en 2014.

Cette année, la compétition était féroce et le jury de 108 professionnels, déchiré. La victoire à l’arrachée de Pierre Guitard à la 49e édition, cette fin de semaine, marque un tournant pour sa carrière.

«Ça va changer beaucoup de choses dans la prochaine année. La visibilité, la facilité à organiser des shows… C’est une note sur mon CV et une corde à mon arc que je n’avais pas avant et qui vont faciliter beaucoup de choses», raconte-t-il.

Plusieurs prix

Pierre Guitard n’est pas reparti la besace vide de Granby. Il s’est mérité trois bourses totalisant 38 000$. Il aura également droit à la fabrication de 500 copies de son CD et à un service de pistage radio. Il se produira également dans 15 spectacles en tournée au Québec­ et il ira en Europe en 2019, avec Menoncle Jason.

«Je le vois comme le début de quelque chose», lance-t-il.

«Ça faisait déjà un bout qu’on travaillait et on est habitué de travailler fort pour que les choses avancent. On va continuer à faire la même chose, mais avec des résultats différents, qui vont aller ailleurs», dit-il.

Si Pierre Guitard a reçu une panoplie de prix cette fin de semaine, il n’a pas fait l’unanimité parmi les critiques dans les médias. Sylvain Cormier, chroniqueur aguerri du quotidien québécois Le Devoir, a fait une critique brutale de la performance du jeune chanteur. Mais Pierre Guitard dit prendre la chose avec légèreté.

«J’ai tellement reçu d’amour et de bons commentaires de gens à qui j’accorde plus d’importance dans ma vie que ça me glisse sur le dos», soutient-il.

Le musicien sera fort occupé au cours de la prochaine année. En plus de ses spectacles, il est présentement en train d’écrire son deuxième album, dont la sortie est prévue pour 2018.

Ce n’est pas la première fois qu’un Acadien se démarque à Granby. Jean-François Breau (en 1998, dans la catégorie auteur-compositeur-interprète), Lisa LeBlanc (2010) et Caroline Savoie (2015) sont tous repartis avec les plus grands honneurs.

Une tournée en Europe pour Menoncle Jason

La fin de semaine a aussi marqué le début d’une nouvelle aventure pour le chanteur Menoncle Jason, qui a été sélectionné par des professionnels européens lors de vitrines où s’est produite une trentaine de musiciens.

Le chanteur originaire de la vallée de Memramcook ira en Europe en 2019 et se produira dans une vingtaine de spectacles, une première pour lui. Il sera accompagné de Pierre Guitard.

Menoncle Jason est connu pour ses balades légères et authentiques qui racontent sa région natale, enregistrées sur ruban. Le festival était une première pour lui et il ne s’attendait pas du tout à remporter ce prix.

«Quand ils m’ont demandé de les suivre dans une salle pour me l’annoncer, je pensais que j’avais fait quelque chose de mal. Je pensais que j’avais brisé de l’équipement et qu’il fallait que je paye», raconte Menoncle Jason.

Pour lui, aller en Europe sera une belle façon de faire voyager sa musique.

«C’est la meilleure chose que je pouvais faire. Ça va faire connaître la musique du Nouveau-Brunswick, c’est pas mal cool», dit-il.

Mais il ne sait pas quelle sera la réaction du public européen face à sa musique.

«C’est un style qui est weird, à cause de l’influence du vieux country», dit-il.

«C’est un style très américain et je ne pense pas que beaucoup de gens écoutent ça en Europe. Mais le vieux country va peut-être aller chercher la fibre nostalgique des gens», dit-il.