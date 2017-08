Saint-André: neuf couples honorés par l’église et les paroissiens

Plusieurs couples de la Communauté rurale de Saint-André ont été honorés par l’église et les paroissiens de l’endroit. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Il y avait foule dimanche matin à l’Église de la Communauté rurale de Saint-André, qui accueillait dans le cadre de la messe dominicale les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage spécial.

Un total de neuf couples, dont l’union remonte parfois jusqu’à 50 ans, ont ainsi été honorés par l’église et les paroissiens de l’endroit.

Parmi les couples jubilaires, Luc et Sylvie Bourgoin célèbrent un 20e anniversaire de mariage.

Pour Donald et Rita Ruest, il est question d’un 30e anniversaire de mariage, alors que Réal et Yvette Parent ont atteint 40 années.

Mario et Micheline Poitras, Gérald et Velva Ouellette ainsi que John et Murielle Gagnon célèbrent pour leur part un 45e anniversaire de mariage.

Finalement, trois couples ont atteint le chiffre magique de 50 années de mariage. Il s’agit de Roger et de Madeleine Gagnon, de Félix et de Pauline Rossignol ainsi que d’Edgar et d’Emma Michaud.

Cette dernière se souvient encore fort bien de cette journée du 10 juillet 1967, où elle décidait d’unir sa destinée à celle de son amoureux Edgar à Drummond.

«C’était un lundi, à cette époque il n’était pas rare de se marier un jour de semaine. Il faisait beau comme aujourd’hui», raconte Emma Michaud.

Selon le couple, il n’existe pas de recette miracle pour qu’une union puisse se poursuivre aussi longtemps.

«Il y a des hauts et des bas, ça prend du courage et on peut passer à travers les épreuves. Il ne faut jamais se décourager…», affirme Emma Michaud.

«On essaie de s’endurer!», lance son mari à son tour, avec un sourire en coin.