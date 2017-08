Des députés de partout au pays découvrent les secrets du succès de Tobique-Mactaquac

Les députés des régions rurales se préparent en prévision de la rentrée parlementaire.

Près d’une trentaine de députés du Parti libéral du Canada provenant d’un peu partout au pays ont convergé vers le Nouveau-Brunswick, qui accueille en début de semaine la réunion estivale du caucus rural libéral national.

Les députés présents profitent de l’occasion afin de discuter des préoccupations qui sont propres aux Canadiens des régions rurales partout au pays.

Ce caucus revêt un certain poids politique, considérant le fait que parmi les 338 députés de la Chambre des communes, plus de la moitié représentent des circonscriptions rurales.

C’est au député néo-brunswickois de la circonscription de Tobique-Mactaquac et président du caucus rural libéral national T.J. Harvey qu’est revenue la tâche d’organiser la rencontre et d’accueillir ses collègues parlementaires.

Ceux-ci se sont réunis lundi au Musée de la pomme de terre à Florenceville-Bristol, dans la capitale mondiale de la frite.

«L’accueil est chaleureux et l’occasion est belle pour collaborer et discuter des défis propres aux municipalités et aux entreprises de petite taille des secteurs ruraux avant la session parlementaire d’automne», a expliqué le député T.J. Harvey.

Après une réunion stratégique privée toute la matinée, les élus ont participé à des discussions avec des entrepreneurs de la région qui ont fait part de leurs préoccupations et des défis auxquels ils sont confrontés.

L’exercice semble avoir réjoui William Amos, qui est député de la circonscription québécoise de Pontiac.

«On a pu écouter des entrepreneurs de la région qui démontrent comment l’on peut réaliser de gros succès économiques dans les communautés rurales».

La journée s’est poursuivie avec une visite des députés au Centre de traitement de la pomme de terre de la multinationale McCain et des installations du fabricant de croustilles Covered Bridge chips.

Le député de Tobique-Mactaquac estime que la rencontre permet de mettre en valeur les secteurs néo-brunswickois en croissance, ainsi que des réussites des secteurs de la petite entreprise, de l’innovation, de l’agriculture, des ressources naturelles et du tourisme.

Selon René Arseneault, le député de Madawaska-Restigouche, le rôle du député d’une région rurale relève d’une aussi grande importance que les élus des grandes villes.

«Avec les efforts du caucus rural, il faut faire valoir nos défis qui sont absolument opposés aux défis des zones urbaines et faire entendre ça au cabinet des ministres et au premier ministre».

«Ce sont des discussions assez importantes vis-à-vis l’avenir du Canada rural», résume William Amos.

Mardi, les nombreux députés fédéraux se rendront dans la région de Sussex afin de poursuivre leurs travaux et de visiter les installations de la coopérative laitière Agropur et le laboratoire de recherche de l’entreprise J. D. Irving.