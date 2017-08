Libre-échange et bois d’oeuvre: des alliés pour le N.-B.

Les premiers ministres de l’Est du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre font front commun pour le commerce entre les deux pays.

Les élus canadiens et américains réunis en conférence à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, ont adopté une résolution reconnaissant l’importance du commerce transfrontalier entre les deux régions.

Les cinq premiers ministres et les six gouverneurs souhaitent ainsi encourager «le dialogue entre les élus, les milieux d’affaires et les citoyens du Canada et des États-Unis afin de promouvoir le commerce transfrontalier, la libéralisation du commerce et l’intégration nord-américaine.»

La modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et le conflit du bois d’oeuvre ont monopolisé une bonne partie des discussions de dimanche et lundi auxquelles a participé le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant.

«J’ai fortement encouragé tous les gouverneurs, les premiers ministres et les divers représentants de continuer à être de grands défenseurs d’un règlement positif de la modernisation de l’ALÉNA pour l’économie de nos deux pays.»

Les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas hésité à souligner les avantages du libre-échange malgré les envolées protectionnistes du président américain Donald Trump.

«En nous concentrant sur des objectifs communs et en travaillant ensemble, nous pouvons en faire plus pour solidifier notre économie et protéger nos ressources et nos citoyens», a indiqué le gouverneur du Vermont, le républicain Phil Scott.

Le gouverneur du Connecticut, le démocrate Dan Malloy, a même comparé Washington à un «cirque» lorsque les journalistes lui ont demandé son avis sur les plus récentes déclarations incendiaires du président au sujet de l’ALÉNA.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, et le gouverneur du Maine, Paul LePage, se sont joints à Brian Gallant pour demander collectivement à ce que le Nouveau-Brunswickois soit exclu des tarifs douaniers américains sur le bois d’oeuvre comme le reste des Maritimes.

«Les exportations de bois d’œuvre du Nouveau-Brunswick vers les États-Unis permettent de créer des emplois pour les gens du Nouveau-Brunswick et d’assurer des coûts de construction concurrentiels aux familles américaines», a affirmé M. Gallant.

Le premier ministre a d’ailleurs rendez-vous mardi avec le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, pour une deuxième fois cet été afin de discuter du bois d’oeuvre et de l’ALÉNA.

«Juste le fait qu’il accepte la réunion me donne espoir. Il veut jaser lui aussi de ce dossier très important.»

Brian Gallant a même indiqué lundi avoir reçu quelques «conseils» sur le bois d’oeuvre de la part du gouverneur LePage en prévision de sa rencontre avec M. Ross.

«Il y a des raisons d’avoir espoir. Par contre, il ne faut pas être naïf. C’est quand même un défi. Il y a beaucoup de choses en jeu. C’est possible qu’il n’y ait pas d’entente et c’est possible qu’il faille aller devant les tribunaux.»