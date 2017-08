Tempête à Tracadie: le maire planifie un grand ménage

Travaux sans appel d’offres qui coûtent cher, factures payées en double à plusieurs reprises et dépenses élevées pour les employés… Tracadie prévoit un grand ménage et des employés perdront leur poste.

Dès le début du conseil municipal lundi soir, le maire Denis Losier a affirmé qu’il s’agissait de son rapport le plus difficile à rendre depuis qu’il est en poste. Parlant d’une tempête à venir et de mesures drastiques à prendre, le maire a énuméré 41 points qui concernaient les employés.

Ces 41 points ont été explicités après une enquête de la Ville. Elle a entre autres découvert qu’il y avait des dépenses non approuvées par le directeur général, des initiatives enclenchées sans approbation, des allocations de dépense élevées et des employés qui s’absentaient aux frais de la Ville. De plus, certains employés se font même payer leur camion.

D’autres irrégularités sont venues aux oreilles du maire et il y aura enquête pour vérifier si elles sont fondées.

On parle de crédits d’achat qui seraient utilisés à des fins personnelles et d’employés qui effectueraient des travaux chez des directeurs de Tracadie.

«Des employés arriveraient en retard sans conséquence. Des employés feraient de l’intimidation sans conséquence», a ajouté Denis Losier. Le maire refuse toutefois de parler de corruption.

Plus le maire avançait dans son énumération, plus l’inquiétude étaient palpable chez les quelque dizaines de citoyens présents.

«C’est incroyable que quelque chose comme ça puisse se produire», a lancé une femme à la fin du conseil.

«Nous allons découvrir d’autres choses d’ici la fin de l’année», a ajouté Denis Losier après sa longue présentation.

«J’aurais préféré un retour plus positif», a laissé tomber le maire. Il prévoit que du mécontentement et des critiques sont à venir.

Des postes seront abolis

Un grand ménage est à prévoir. Le conseil municipal a adopté à l’unanimité un nouvel organigramme.

Des employés perdront leur poste et d’autres se feront proposer de prendre une retraite anticipée. La Ville compte une centaine d’employés permanents, temporaires et saisonniers. Des négociations sont à prévoir avec le syndicat.

«Tous les moyens seront envisagés pour diminuer les dépenses reliées aux employés», a affirmé le maire.

Il n’a pas été en mesure de dévoiler le nombre de postes qui seront abolis, mais des rencontres sont à prévoir dès mardi matin pour discuter de la situation. Le processus s’échelonnera sur une période de cinq mois.

Denis Losier a ajouté que la Ville est dans une situation financière précaire: les états financiers pour l’année 2016 n’ont toujours pas été déposés, ce qui bloque la capacité d’emprunt de la Ville.

Des projets sont donc sur la glace et certains pourraient même être abandonnés. Le développement économique de la ville est également freiné, soutient le maire.

Et, cerise sur le sundae pour la Ville, le gel des évaluations foncières décrété par le gouvernement coûtera de 500 000$ à 600 000$ à Tracadie.

Le maire évaluera les options dans les prochaines semaines. Il promet de tout faire pour éviter une augmentation de taxes pour les citoyens.

Inspection du gouvernement

«Nous allons prendre les grands moyens pour nous sortir de cette tempête», a promis le maire.

En plus de l’abolition de postes, un contrôleur financier sera embauché.

Le gouvernement mettra aussi le nez plus en profondeur dans la gestion de la Ville. Des vérificateurs de la province viendront inspecter.

«Il n’est jamais trop tard pour se reprendre en main», a tenu à dire le maire a l’assistance.

«On espère que ça ne fera pas peur aux entrepreneurs qui veulent investir ici», a-t-il ajouté.