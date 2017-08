Une Acadienne dans l’oeil de l’ouragan Harvey

Une Acadienne s’est retrouvée dans l’oeil de l’ouragan Harvey, en fin de semaine, en banlieue de Houston. Nathalie Roy, de Petit-Rocher, n’a pas été évacuée, mais demeurait toujours confinée à sa demeure, tard lundi soir.

L’Acadienne âgée de 51 ans travaille pour la compagnie industrielle Baker Hughes à titre d’analyste de détection de fissures par ultrason depuis 2004.

Harvey, qui a touché terre tard vendredi dans le sud-est du Texas alors qu’il était un ouragan de catégorie 4, est demeuré dans le secteur après être devenu une tempête tropicale, provoquant de fortes pluies et des inondations qui ont fait des ravages à Houston, notamment.

Ces inondations ont poussé des milliers de personnes à se réfugier sur le toit de leur résidence, multipliant les appels à l’aide aux secouristes débordés, qui peinaient à suffire à la demande.

Lundi soir, les autorités faisaient état de trois morts et de six disparus.

Nathalie Roy vit à Cypress, une banlieue située à environ 40 kilomètres de Houston. Dans un échange de courriels avec l’Acadie Nouvelle, elle raconte ne pas avoir eu peur, mais souligne qu’elle s’était préparée en conséquence.

«Dans le sud, pendant la saison des ouragans, les gens se préparent de juin à septembre. Dans la région de Houston, le gouvernement a un très bon système d’urgence. Les citoyens reçoivent de l’information pour les aider à se préparer pour la saison des ouragans. Samedi (au plus fort de la tempête), nous avons reçu des messages d’urgence à plusieurs reprises», affirme celle qui travaille dans l’industrie pétrolière depuis plus de 20 ans.

Il faut dire que l’Acadienne commence à avoir l’habitude des ouragans. Harvey est la troisième tempête majeure qu’elle a dû affronter depuis son déménagement au Texas.

Même si Mme Roy n’a pas eu à se réfugier dans un centre d’hébergement, son employeur a tout de même fermé ses portes, question d’assurer la sécurité de ses employés.

Quand nous l’avons jointe lundi soir, l’Acadienne faisait état d’une pluie intense et de vents «encore très forts».

«Nous nous attendons à devoir demeurer dans nos maisons pour encore plusieurs jours», souligne la diplômée du CCNB de Bathurst qui, plus jeune, a oeuvré à combattre des incendies de forêt en Alberta.

Mardi matin, la ville de Houston demeurait largement paralysée et les prochains jours s’annonçaient difficiles, rapportait l’Associated Press. Soixante centimètres de pluie risquent de s’ajouter aux 76 centimètres déjà tombés à certains endroits.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a indiqué que la police avait secouru plus de 3000 personnes de vendredi à lundi. La Garde côtière a dit avoir aussi escorté 3000 personnes par bateau ou hélicoptère.

Sans être une spécialiste, Nathalie Roy estime que le nettoyage des dégâts causés par Harvey prendra plusieurs mois. Quant à la reconstruction, elle pourrait s’étaler sur «au moins un an».

«Le problème, ajoute Mme Roy, c’est que l’eau va prendre beaucoup de temps à s’écouler».

Malgré toute la désolation, l’Acadienne souligne que Harvey n’est pas l’ouragan le plus destructeur auquel elle a été confrontée. Nathalie Roy garde en effet de très mauvais souvenirs de la tempête Ike, en septembre 2008.

«Les vents étaient beaucoup plus puissants lors du passage de Ike, se souvient-elle. Les dégâts avaient aussi été plus importants.»

À ce jour, Ike est l’ouragan qui a causé les dommages les plus coûteux de l’histoire du Texas, soit 37,6 milliards $. La tempête, qui était accompagnée de vents de 175 km/h (contre 144 km/h pour Harvey), a fait 84 morts, principalement dans les secteurs de Galveston et de Gilchrist, où un total de 100 000 résidences ont été inondées.

This is Houston — What it looked like before, and what it looks like now https://t.co/6sAh1sOqlG pic.twitter.com/oUSJDUP32I

— CNN (@CNN) August 29, 2017