Allardville: de l’électricité à partir des déchets du site d’enfouissement

Le site enfouissement de la région Chaleur, situé à Allardville, produira de l’électricité à partir de l’automne 2018. Énergie Nouveau-Brunswick a conclu une entente de 20 ans avec la commission des services régionaux Chaleur (CSR) pour l’achat de 6000 mégawattheures par année.

Serge Rousselle, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, était au centre d’enfouissement Red Pine, lundi matin, pour annoncer l’entente avec la CSR Chaleur. L’énergie produite sera suffisante pour alimenter environ 135 clients.

La région va donc emboîter le pas aux infrastructures de déchets solides de Fredericton, d’Edmundston et de Moncton, qui vendent de l’électricité à Énergie NB.

Les matières organiques dégagent du méthane en se décomposant, élément qui est utilisé comme biogaz.

«Si on ne capturait pas le méthane pour en faire du biogaz, il y aurait 30 fois plus d’effets nocifs dans l’environnement. C’est un projet extrêmement bénéfique en matière de changements climatiques, qui permettra de continuer à protéger notre environnement», a souligné le ministre Rousselle.

Il aura fallu une décennie de discussions pour que l’initiative voit le jour.

«Nous sommes très heureux de voir ce projet se concrétiser. La conversion du biogaz en électricité contribuera à la réduction de notre empreinte carbone en plus d’avoir un effet favorable à long terme sur notre budget d’opération. Cette annonce s’avère donc une très bonne nouvelle pour les CSR avoisinantes qui reçoivent les services d’enfouissement de notre commission», a déclaré Jean-Guy Grant, le président de la CSR Chaleur.

Une turbine de 800 kilowatts

C’est à l’aide d’une génératrice, installée près de la torchère, que le biogaz sera transformé en énergie.

«Cela fait des années que le site contrôle le gaz. Tout de suite, ils l’aspirent et le brûlent dans une torchère. C’est du carburant, donc pourquoi ne pas le brûler pour faire tourner un moteur et produire de l’électricité? C’est ce qui va être fait. La capacité de la turbine est de 800 kilowatts, ce qui est plus que la consommation d’électricité de Red Pine. L’électricité en surplus sera donc expédiée vers le réseau d’Énergie NB», détaille Claude Cormier, le responsable du projet chez Roy Consultants.

La Commission des services régionaux va épargner plusieurs milliers de dollars sur la facture d’électricité de Red Pine, sans compter les revenus qu’elle va tirer de son programme de production.

«Il va y avoir un impact direct sur notre budget, comme ça nous coûte environ 130 000 $ par année pour chauffer nos bâtiments. Au-delà de cela, nous aurons un revenu annuel d’à peu près 600 000 $. Tous nos revenus seront réinvestis dans l’organisation», précise Jocelyne Hachey, la directrice générale de la CSR Chaleur.

Les coûts pour la mise en œuvre du plan à Red Pine s’élèvent à 3,4 millions de dollars. Le retour sur l’investissement est évalué à sept ans.