Arrestation d’une complice d’un membre des Hells Angels

Des accusations ont été portées contre une femme de 40 ans pour possession de drogue et d’une arme prohibée dans le cadre d’une opération menée par la GRC, ciblant les bandes de motards criminels, à laquelle ont collaboré d’autres services de police.

Marie Antonette Bugay a été arrêtée le 24 août lors de l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Aberdeen, à Fredericton. Elle a ensuite été libérée. Lors de l’exécution du mandat, la police a saisi un pistolet à impulsion électrique Taser, des objets associés aux drogues et une substance que l’on croit être de la cocaïne.

La GRC a arrêté de nouveau Marie Antonette Bugay mardi, en matinée. Au moment de l’arrestation, la police a saisi une importante somme d’argent. Elle a comparu en Cour le jour même et a été accusée de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et de possession d’une arme prohibée.

Antonette Bugay a été mise en garde à vue et comparaîtra en cour le 1er septembre.

Elle est une complice de Robin Moulton, un membre du chapitre nomade des Hells Angels au Nouveau-Brunswick, qui a été arrêté le 22 août. Il est actuellement en garde à vue et comparaîtra en cour le 30 août, à Saint John.

L’Agence des services frontaliers du Canada, le service de police de Saint John, la Force policière d’Edmundston, la Force policière de Fredericton et le service de police régional de Kennebecasis ont participé à cette opération policière conjuguée menée par la GRC. L’arrestation a été rendue possible grâce à cette collaboration et aux efforts déployés pour perturber les groupes de criminels organisés qui nuisent à la collectivité avec leurs activités illégales.