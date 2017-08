Comment un ex-employé du Old Cosmo a déterré 16 kg de cocaïne dans le désert

Les quatre individus impliqués dans cette affaire travaillaient pour l'ancien bar Old Cosmo. - Archives

Témoin lors du procès de Luc LeBlanc et de sa conjointe Michelle LeBlanc, un ancien portier du bar Old Cosmo de Moncton a raconté comment il aurait aidé le couple de Dieppe à se procurer 508 000$ de cocaïne au Mexique.

Les LeBlanc subissent actuellement un procès devant juge et jury au Palais de justice de Moncton. Ils sont accusés d’avoir comploté pour importer de la cocaïne au Canada.

Ils auraient travaillé en collaboration avec Anthony Knockwood et Heather Keirstead, un couple de Sackville arrêté à la frontière du Mexique le 21 janvier 2013. 15,9 kilos de cocaïne avaient été saisis par la douane américaine dans la salle de bain d’un véhicule récréatif emprunté.

Les charges portées contre Mme Keirstead ont été abandonnées, tandis que son ancien conjoint a plaidé coupable et a été condamné par la justice américaine à passer cinq ans et dix mois derrière les barreaux. Anthony Knockwood a vu sa peine réduite à trois ans et un mois pour avoir coopéré avec la GRC.

L’homme a témoigné mardi devant le jury et les deux accusés.

Portier à l’ancien bar Old Cosmo pendant plusieurs années, il connaissait bien Luc LeBlanc, le copropriétaire du club. En décembre 2012, ce dernier lui aurait proposé un arrangement pour l’aider à se sortir d’une situation financière difficile.

«Il m’a dit qu’il avait des produits à ramener du Mexique et que je pourrais prendre un véhicule récréatif pour y aller. Je lui ai demandé combien, il m’a répondu »10 000$ ». J’ai dit d’accord et j’ai voulu savoir ce que c’était. Il m’a dit que ce serait 13 ou 14 paquets de cocaïne», a affirmé Anthony Knockwood.

Luc LeBlanc lui aurait suggéré d’être accompagné de sa conjointe pour donner l’impression que le couple partait en vacances.

«J’ai dit à Heather qu’il y avait un moyen de faire de l’argent rapidement, ajoute-t-il. J’ai commencé à lui expliquer ce qu’on allait faire, elle m’a juste dit le moins j’en sais le mieux ce sera.»

Le procureur a ensuite présenté à la cour des messages textes que se sont échangés les deux hommes pour préparer l’expédition. Le 9 janvier 2013, le couple partait direction le Texas.

Ils ont ensuite rejoint les LeBlanc dans la région de Matamoros au Mexique où ils ont passé quelques jours. Selon le témoin, Luc LeBlanc aurait payé toutes les dépenses lors du voyage.

Par la suite, M. LeBlanc aurait fait halte dans un magasin Home Depot pour y acheter des pelles avant de faire route vers le sud. «C’est là qu’il m’a dit que la drogue était enterrée», précise Anthony Knockwood.

Luc aurait arrêté le véhicule dans une zone désertique et marché jusqu’à l’arrière d’un bâtiment abandonné en compagnie d’Anthony. «On a creusé un peu partout. À un moment, il m’a dit ‘’C’est juste là’’. J’ai creusé environ 4 pieds et j’ai entendu un bruit. J’ai sorti un sac et nous sommes retournés au véhicule récréatif», poursuit le témoin.

«J’ai dit qu’on avait l’air des Pirates des Caraïbes à creuser au milieu de nulle part.»

Les deux hommes se sont occupés de cacher les paquets de cocaïne dans les murs de la salle de bain. Les LeBlanc ont repris l’avion pour le Canada pendant que M. Knockwood et Mme Keirstead avaient pour mission de retourner au Nouveau-Brunswick et de déposer le véhicule devant la maison de leur patron.

«J’ai demandé à Luc »Qu’est-ce qui se passe si je me fais prendre? » Il m’a répondu de ne pas m’inquiéter, il me disait juste de garder le silence.»

Le trajet s’est terminé à la frontière lorsque le Service américain des douanes et protection des frontières a saisi la drogue lors d’une fouille à bord de la roulotte. Après sa condamnation, M. Knockwood a refusé à plusieurs reprises de livrer ses complices pour réduire sa peine.

«À ce moment-là je pensais encore que quelqu’un m’aiderait parce qu’on m’avait dit que tout se passerait bien.»

Lundi, Heather Keirstead a d’abord affirmé qu’elle ignorait le véritable objectif du voyage. L’avocat de Luc LeBlanc, Nathan Gorham, l’a accusé de travestir la vérité pour échapper à la justice. Il rappelle que la témoin a menti aux enquêteurs en présentant trois différentes versions des faits.

«Ma théorie est que vous avez été malhonnête depuis le début et que vous continuez d’être malhonnête.»

Lors du contre-interrogatoire, Heather Keirstead a finalement admis qu’elle savait que le but de l’expédition était de récupérer de la drogue.