Tempête à Tracadie: «On va être là pour aider nos membres»

Malgré des irrégularités à Tracadie, il ne faudrait pas généraliser et s’alarmer de l’état de la gestion des villes de la province, soutient l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB, est catégorique. Il n’y a pas de problèmes majeurs dans la gestion des villes de la province.

«Je ne pense pas qu’il y ait plus de problèmes au niveau municipal qu’au niveau provincial ou fédéral. Des scandales il y en a partout», souligne-t-il.

Une enquête interne à Tracadie a révélé l’existence d’irrégularités majeures dans la gestion de la Ville et de dépenses que le maire qualifie d’injustifiées.

Frédérick Dion admet que l’association reçoit parfois des appels de municipalités aux prises avec des problèmes de gestion. Il n’a toutefois pas voulu s’étendre sur la nature précise de ces appels.

«On va être là pour aider nos membres dans des situations semblables, même si on n’a pas de service spécifique pour ça», dit-il.

Sans s’impliquer dans la gestion des problèmes, l’AFMNB dirige ses membres vers des ressources comme des avocats, des ressources externes ou le gouvernement.

Ne pas présumer de la mauvaise foi

Selon le directeur général, il ne faudrait toutefois pas présumer de la mauvaise foi lorsque des irrégularités surviennent.

«Selon mon expérience, ça n’a jamais été des malversations intentionnelles ou délibérées. J’ai vu de mauvaises pratiques, oui, et de mauvaises habitudes qui ont été développées au fil du temps, mais il n’y a pas beaucoup de gens qui se sont récemment fait accuser de malversations», souligne Frédérick Dion.

Mais que faire pour prévenir ces situations?

Selon le directeur général, la bonne gestion passe par l’éducation et la sélection des ressources humaines afin d’être en mesure de placer les bonnes personnes aux bons postes. La vérification est aussi essentielle.

«Le plus grand défi, c’est que c’est difficile de demander ça à des petites municipalités», ajoute Frédérick Dion.

Plusieurs questions demeurent sans réponse

L’enquête interne rendue publique par le maire de Tracadie lundi soir a eu l’effet d’une petite bombe au conseil municipal.

Le maire Denis Losier a affirmé que plusieurs dépenses étaient excessives et que des irrégularités majeures avaient été constatées (voir encadré).

Plusieurs questions restent sans réponses. Le maire de Tracadie n’a pas été en mesure de divulguer à l’Acadie Nouvelle quelles entreprises ont fait de l’argent avec des contrats sans appel d’offres ou qui n’ont pas été approuvés par le conseil.

Le premier magistrat n’a pas non plus été en mesure de dire si ces entreprises avaient des liens avec ceux qui octroient les contrats de la Ville.

Il a préféré ne pas se prononcer immédiatement sur la légalité de ces gestes.

«Nous avons mis nos découvertes sur la table. Il va falloir valider si la situation est pire ou mieux et si c’est légal ou non. L’important était de placer une grosse enseigne STOP! Maintenant on va aller regarder de plus près nos finances», affirme Denis Losier.

Il ajoute que sa volonté de faire le ménage à la Ville n’est pas du tout liée à l’ancien chef pompier Denis Savoie et qu’il aurait pris cette décision de toute façon.

M. Savoie avait affirmé publiquement qu’il y avait dans son département de la corruption, de la fraude et du détournement de fonds publics. Il a depuis été congédié et il poursuit la Ville pour plus d’un million de dollars.

«Déjà quand je suis entré en poste, quand j’ai commencé à signer les chèques, je me suis aperçue que certaines dépenses ne faisaient pas mon affaire», affirme Denis Losier.

Réaction syndicale

Les syndiqués de la Ville de Tracadie répliquent que plusieurs des informations qui concernent les employés sont fausses.

«Je ne dis pas qu’il n’y a pas des gens dans l’administration qui ont dix semaines de vacances. Mais en ce qui nous concerne, nous, les syndiqués, c’est loin d’être notre cas… Convention collective à l’appui! C’est cinq semaines maximum», lance Guy Ward, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Selon lui, les employés ont été salis par le maire dans les médias.

M. Ward souligne que plusieurs avantages concernent les gestionnaires et non les syndiqués. Il fait notamment référence aux grosses allocations de dépenses ainsi qu’aux absences aux frais de la Ville.

Le conseiller syndical affirme n’avoir jamais eu de discussion avec la Ville au sujet des retards non justifiés et sans conséquence.

«Ce n’est pas un groupe à problème, ça va très bien avec les employés syndiqués là-bas», souligne Guy Ward.

La facture de 14 000$ du party de Noël des employés a également fait réagir.

«La seule chose qu’on peut dire, c’est que ce sont des décisions de la gestion et pas des employés syndiqués», affirme Guy Ward.

Le conseiller syndical se dit «très surpris» de la décision du maire de procéder à des abolitions de postes.«Il n’y a pas eu de discussion officielle avec l’employeur sur ça», affirme Guy Ward.

Les sept irrégularités relevées à Tracadie

– Total de la facture du party de Noël des employés et des cadeaux pour 2015: 14 000$;

– Des factures payées en double, en triple et même jusqu’à quatre fois à des fournisseurs. La Ville met la faute sur l’existence de 18 comptes bancaires;

– Aucun appel d’offres avant d’accorder des contrats à des firmes d’ingénierie. De plus, ce sont souvent les mêmes qui bénéficient des contrats accordés par la Ville.

Fait à noter, trois firmes collaborent présentement au même projet, ce qui coûtera plus cher à la Ville;

– Des factures ont été temporairement cachées afin d’éviter que les budgets et les états financiers soient déficitaires;

– La Ville paie pour le camion et les dépenses de déplacement de certains employés;

– Des critères importants n’ont pas été respectés lors de la réalisation de projets conjoints avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Ce qui implique que certaines dépenses ne seront donc pas remboursées;

– Des contrats avec certains fournisseurs laissent croire que la Ville paie des coûts excessifs parce qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres.

De plus, la Ville persiste à acheter localement, même si les factures sont de trois à quatre fois plus élevées.