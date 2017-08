Ambulance NB: «Pas un système de qualité pour les francophones»

Depuis sa création en 2007, Ambulance NB a fait l’objet de nombreuses plaintes au Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Égalité Santé en français en a assez et croit que le gouvernement provincial doit mettre fin à son contrat avec Medavie, l’entreprise qui gère le service ambulancier.

Au cours des dix dernières années, Ambulance NB a été critiqué à maintes reprises pour ne pas avoir été en mesure d’offrir un service en français presque chaque année par le commissariat, et ce, même en région où le personnel francophone était suffisant.

À Grand-Sault par exemple, où environ 80% de la population est francophone, le 21 juin 2009, une femme a été transportée à l’hôpital général de l’endroit. Quoique la patiente dit avoir été bien soignée, elle a déploré que les ambulanciers n’aient pas été en mesure de lui parler en français et a porté plainte au commissariat.

Autre cas, le 20 juin 2012, la propriétaire d’une garderie compose le 9-1-1 après avoir constaté qu’un enfant sous sa garde éprouvait des difficultés respiratoires. Trois ambulancières ont répondu à cet appel, toutes trois unilingues anglophones, selon un rapport du commissaire aux langues officielles. Ne parlant que le français, la propriétaire a dû recourir à son fils âgé de 18 ans pour qu’il agisse comme interprète.

Dans son dernier rapport d’enquête, daté du 21 août, la commissaire Katherine d’Entremont remarque que «malgré les nombreuses enquêtes et les années qui passent, les données démontrent qu’ANB n’a pas mis les mesures en place nécessaires afin de recruter les employés bilingues nécessaires afin d’octroyer aux membres du public un service de qualité dans la langue officielle de leur choix, et ce, en tout temps».

Pour résoudre ce problème récurent, le Dr Hubert Dupuis, président d’Égalité santé en français propose d’octroyer la gestion des services ambulanciers aux réseaux de santé Vitalité et Horizon.

«Je pense que la démonstration a été faite ad nauseam que ce système ne fonctionne pas. Ce n’est pas un système de qualité et ce n’est pas un système de qualité pour les francophones. C’est le temps d’arriver avec une nouvelle solution», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

Au cours des années, Ambulance NB a expliqué sa difficulté à offrir un service bilingue en tout temps par un manque de main-d’oeuvre qui fait en sorte que l’organisme doit parfois créer des équipes unilingues anglophones. Il ne s’agit pas d’une excuse selon le Dr Dupuis.

«Ça fait 10 ans qu’ANB a le contrat et sait qu’il doit offrir un service à une population bilingue dans la langue de son choix. C’est quoi le problème? Ils arrivent en ville aujourd’hui?», a-t-il rétorqué.

Selon l’expert en droit linguistique, Me Michel Doucet, le problème n’est pas l’organisme qui gère le service, mais le manque de ressource. Il a indiqué sur Twitter mercredi que le gouvernement doit investir plus de fonds pour s’assurer que le service soit bilingue et créer un échéancier pour qu’ANB rende des comptes.

«On veut que le gouvernement assume ses responsabilités dans ce dossier et qu’il prenne l’initiative pour mettre en place des processus qui vont faire en sorte qu’à l’avenir qu’ANB respecte ses obligations», avait indiqué plus tôt cette semaine le juriste.

Avant Ambulance NB, le service était dispensé par des entreprises du secteur privé. Il y avait plus de 50 contrats qui liaient le gouvernement à une quarantaine de compagnies.