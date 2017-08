Délais d’intervention des ambulances: Saint-Quentin et Kedgwick proposent des solutions

Déçues du service ambulancier offert sur le territoire du Restigouche-Ouest, les maires de Kedgwick et Saint-Quentin se sont entretenues jeudi matin avec la direction d’Ambulance Nouveau-Brunswick. Une rencontre qualifiée de «positive», mais qui ne s’est pas traduite par la prise d’engagements fermes.

L’accumulation des ratées du service dans cette partie du Restigouche – notamment les trop longs délais d’intervention – ont été au cœur jeudi de cet entretien qui s’est déroulé pendant plus de deux heures à Edmundston.

S’il y a une chose qui fait consensus entre les mairesses de Kedgwick et de Saint-Quentin, c’est que la livraison du service ambulancier doit être améliorée. Ce qui diffère par contre, c’est la façon d’y parvenir.

Cette rencontre avec la direction d’Ambulance NB a été initiée au départ par la mairesse de Kedgwick, Janice Savoie, soucieuse du temps réponse des ambulances dans sa communauté ainsi que du DSL voisin. Elle demandait notamment à l’organisme provincial de repositionner le futur poste ambulancier dans sa communauté, de sorte que ce service soit «géographiquement» plus centralisé et que les délais d’intervention soient plus équitables sur le territoire.

«La clé du service ambulancier, c’est sa rapidité d’intervention», a expliqué la mairesse aux intervenants d’Ambulance NB.

Ce message, Mme Savoie le martèle depuis quelques mois déjà. Dans la ville voisine, on voit les choses autrement.

«Il existe des politiques et des paramètres pour déterminer les emplacements des postes ambulanciers, soit le volume de population, la présence d’un hôpital et de foyers, le nombre d’industries, etc. Tout ça, c’est chez nous, et on a tenu à le rappeler à Ambulance NB», exprime de son côté la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

La mairesse de Kedgwick s’attendait à cette opposition.

«Et c’est bien correct, je respecte leur opinion. On peut être de très bons voisins sans pour autant être d’accord sur tout, et ce dossier en est un exemple. Ceci dit, on croit que notre idée serait plus équitable pour la région, alors on juge pertinent de la soulever pour qu’elle soit étudiée», exprime Mme Savoie.

Transferts et ajout d’ambulances

À Saint-Quentin, ce n’est pas tant la question de l’emplacement du poste d’ambulance qui prime plutôt que celle de l’amélioration globale du service sur le territoire. À cet effet, la mairesse de Nicole Somers a demandé à la direction d’Ambulance NB de garantir deux ambulances en tout temps sur le territoire plutôt qu’une seule comme c’est le cas actuellement.

«On a un grand territoire à couvrir et beaucoup d’industries. De façon générale, dans 90% du temps, le service ambulancier est bien dans la région. Mais c’est ce fameux 10% restant qui pose problème, cette période où on ne répond pas dans les délais et que ça engendre des effets secondaires graves. On trouve que ça arrive souvent ici, que c’est ça qu’il faut améliorer. On veut des solutions, et à mes yeux ça passe par deux ambulances sur le territoire», estime Mme Somers.

Autre suggestion faite à l’organisme: mieux utiliser ses ressources lors de transferts non urgents.

«On a suggéré à de faire appel à un autre moyen de transport adapté pour ceux-ci au lieu de l’ambulance, car c’est souvent lors de ces transferts que la région se retrouve sans couverture ambulancière. L’idée fut très bien accueillie par Ambulance NB qui dit travailler justement sur un plan à cet effet», précise Mme Savoie.

Optimisme

Pour Nicole Somers, la rencontre de mercredi aura somme toute été l’occasion pour le Restigouche-Ouest de faire valoir ses griefs à l’endroit d’Ambulance NB.

«Ça fait un moment qu’on le dit que le service est déficient, mais depuis un moment, les incidents s’accumulent à un rythme fou. Cette fois, j’ai senti une grande ouverture d’esprit face à nos demandes, qu’on désirait vraiment entendre ce que l’on avait à dire», exprime la mairesse, admettant que le dernier incident en liste – le décès tragique de la petite Ariane Akerley – y est certainement pour quelque chose tellement il a ébranlé toute la région, y compris Ambulance NB.

Le son de cloche est similaire de la part de Janice Savoie. «Je ne suis pas sortie de cette rencontre déçue, mais plutôt optimiste», exprime l’élue de Kedgwick.

Chez Ambulances NB, on s’est dit heureux d’avoir l’opportunité d’entendre les mairesses et les représentants des collectivités lors de cette réunion.

«C’est une affaire qui nous tient tous beaucoup à cœur. Nous prenons au sérieux leurs préoccupations et leurs idées. À la lumière de nos discussions, il est clair que nous voulons tous la même chose: le meilleur service possible pour les gens de ces collectivités», a indiqué par écrit Jean-Pierre Savoie, le directeur des Opérations d’Ambulance NB.

Ce dernier a convenu de rencontrer à nouveau les dirigeants communautaires le mois prochain afin de leur partager ses recommandations.