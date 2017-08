Internet sans fil est maintenant disponible dans les hôpitaux

L’accès à internet sans fil est maintenant possible et offert gratuitement dans les établissements du Réseau de santé Vitalité.

«Nous reconnaissons que la durée de séjour des patients à l’intérieur de nos établissements peut être de courte ou de très longue durée et que certains patients doivent recevoir des traitements pouvant s’étaler sur plusieurs heures. L’accès à un service internet sans fil fiable et gratuit permettra ainsi aux patients de garder contact avec le monde extérieur durant leur séjour, il améliorera les visites de ceux qui doivent s’occuper d’un être cher et il fournira un divertissement aux personnes en salle d’attente», a déclaré le PDG du Réseau Vitalité, Gilles Lanteigne.

Le réseau précise que des affiches ont été apposées sur les murs des salles d’attente des services d’urgence, des cliniques externes et des unités de soins. Des cartes explicatives du fonctionnement du nouveau système seront remises aux patients à leur arrivée.