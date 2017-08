Pêche illégale: avertissement sévère à l’endroit de certaines usines

Les ministres des Pêches de l’Atlantique Nord se sont attaqués à plusieurs dossiers qui touchent la grande région, cette semaine, dont la pêche illicite non rapportée et non réglementée, la protection des écosystèmes marins et les changements climatiques. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Le ministre Dominic LeBlanc n’aura «aucune sympathie» pour les usines de transformation qui participent à la pêche illicite non déclarée. Lors d’une réunion des ministres de pêche de l’Atlantique Nord à Shediac, mercredi, les représentants de six pays et de l’Union européenne se sont engagés à coopérer afin de contrer le «fléau».

Le potentiel de fraude est particulièrement élevé chez les homardiers. Contrairement à d’autres pêches, surtout celles assujetties à un quota, il n’y a pas de peseurs sur quai dans l’industrie du homard.

Durant les saisons de pêche où la demande est élevée et les débarquements sont plus bas que prévu, la compétition est féroce entre les acheteurs sur quais. Dans de telles conditions, certaines usines sont tentées d’acheter une partie des débarquements en argent comptant, ce qui permet au pêcheur d’éviter de payer des taxes.

Dominic LeBlanc, ministre des Pêches et des Océans, a fait savoir à ses collègues de la 22e Conférence des ministres des Pêches de l’Atlantique Nord à Shediac que le Canada ne prend pas le dossier à la légère.

«S’il y a une usine de transformation canadienne qui a, dans son plan d’affaires, un pourcentage de pêche illégale, je n’aurai aucune sympathie pour cette compagnie-là si elle se retrouve dans une situation financière difficile. Baser un plan d’affaires sur une pratique illégale n’est pas une pratique très positive ou très sécuritaire.»

Le problème ne date pas d’hier: en 2002, l’Acadie Nouvelle affirmait, en se référant à un livre de Maurice Beaudin publié en 1992, que l’absence de peseurs sur quai ouvre la porte aux pratiques illégales.

«Un contrôle sévère est exercé sur le nombre de permis, sur la taille des crustacés, sur les équipements de pêche, mais il n’y a pas de pesée à quai, ouvrant ainsi grande la porte au marché noir.»

Cette semaine, le ministre LeBlanc s’est attaqué à la pêche illicite non déclarée et non réglementée avec des représentants de l’Union européenne, de l’Islande, de la Russie, de la Norvège, des îles Féroé et du Groenland.

Certains scientifiques avancent que 15% à 30% de tous les débarquements mondiaux proviennent de la pêche illicite.

«Nous avons reconnu, tous ensemble, l’existence du fléau que représente la pêche illégale non rapportée. J’étais très encouragé par la façon que mes collègues ont partagé notre inquiétude commune face à cette question-là», mentionne M. LeBlanc.

«Dans notre législation nationale, nous avons d’immenses punitions pour n’importe quel bateau qui prend part à cette pratique. Ceux qui le font perdent le droit de retourner dans les eaux des îles Féroé. Il est également illégal d’avoir de l’équipement pour la transformation à bord son bateau», ajoute Høgni Hoydal, ministre des Pêches des îles Féroé.

Pendant la conférence à Shediac, qui a commencé lundi et a pris fin mercredi, les ministres ont échangé des méthodes de surveillance contre la pêche illicite non rapportée. La délégation canadienne a notamment offert des méthodes de surveillance aérienne qu’elle utilise afin de contrer la pêche illégale.

La prochaine Conférence des ministres des Pêches de l’Atlantique Nord aura lieu aux îles Féroé, en 2018.