Regroupement au Restigouche-Ouest: les pourparlers s’intensifient

Le processus de consultations portant sur un éventuel regroupement est enclenché dans le secteur du DSL de Saint-Jean-Baptiste/Menneval.

Le comité consultatif de l’endroit se prépare à tenir une rencontre publique d’ici la mi-septembre, question de prendre le pouls de la population face à l’idée d’un regroupement avec la Communauté rurale de Kedgwick.

Bien qu’aucune rencontre n’ait encore eu lieu avec la population, le président du DSL, Burt Paulin, a néanmoins été en mesure d’entendre quelques échos. Jusqu’à présent, les opinions seraient très partagées.

«On a des gens ouvertement en faveur du projet, qui croient que nous devons avoir enfin une voie pour faire avancer les choses et qu’un regroupement est la seule façon de permettre à notre communauté de continuer d’exister. À l’opposé, on a des citoyens qui craignent de perdre leur identité ainsi que le peu de services qui restent. Il y a du pour et du contre, c’est très divisé», exprime-t-il.

Quoiqu’il respecte les opinions de tous, M. Paulin avoue sans gêne se ranger dans le premier groupe.

«Je crois qu’en s’assurant une place sur un conseil, on est beaucoup plus apte à se faire entendre auprès des instances gouvernementales qu’en ce moment. Car pour l’instant, nous dépendons uniquement du ministre et ce n’est pas la situation idéale», souligne-t-il.

Qu’importe son opinion personnelle, M. Paulin désire entendre le point de vue de l’ensemble de la communauté avant d’aller plus loin dans les démarches.

«Si les gens décident que ça vaut la peine de passer à la prochaine étape, tant mieux, mais on ne le fera pas si l’on voit que la communauté n’est pas derrière le projet. C’est la population qui aura le dernier mot. Si on obtient un mandat clair, on passera à la réalisation d’une étude de faisabilité», indique-t-il.

Une première rencontre privée a déjà eu lieu avec la brigade d’incendie de l’endroit. Car il faut dire que de tous les enjeux au menu, celui du maintien de ce service est assurément le plus important.

«C’est le service que nous voulons sauvegarder à tout prix. On est loin de tout ici. C’est important pour nos gens de se sentir en sécurité, de savoir qu’en cas d’urgence, on est capable d’avoir ce service à portée de main. Ça prend un pied à terre pour la brigade. C’est un point qui fait l’unanimité», dit-il.

L’autre question épineuse est celle de la taxation. En ce moment, les citoyens de Saint-Jean-Baptiste/Menneval figurent parmi les plus taxés dans la province avec un taux d’imposition de 2,05$ par tranche de 100$ d’évaluation.

«On paye plus cher que les citoyens de Saint-Jean et pourtant on n’a pratiquement rien comme services. Avec un tel taux, qui va vouloir venir s’installer ici. On ne pourra jamais attirer des entreprises, c’est un cercle vicieux», clame le président du DSL.

Plébiscite

Ailleurs dans la province, les résidants de trois districts de services locaux et d’une partie de deux districts de services locaux du comté de York se rendront aux urnes, le lundi 23 octobre, dans le cadre d’un plébiscite sur un projet de restructuration communautaire.

La population des districts de services locaux de Keswick Ridge, de Douglas et de Bright ainsi que les résidants d’une partie des districts de services locaux de Kingsclear et de Queensbury se prononceront sur la constitution d’une nouvelle communauté rurale.

Le projet regrouperait environ 9000 personnes et créerait une communauté rurale dotée d’une assiette fiscale de près de 650 millions $.