La salle de classe change, mais les ressources ne suivent pas toujours

La salle de classe a bien changé au cours des dernières années. Les enseignants tentent de s’adapter du mieux qu’ils le peuvent. En 2017, plusieurs défis persistent. L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre de ceux qui forment la relève alors que 1000 enseignants étaient réunis en congrès à Dieppe mardi.

La présidente de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), Lucie Martin, a lancé un appel à l’unité devant une imposante foule d’enseignantes et d’enseignant entassés dans le gymnase de l’école Mathieu-Martin.

«Le message que je voulais leur envoyer ce matin était de prendre leur place, d’assumer leur rôle, de se faire de la place entre eux, de prendre soin de nos jeunes et prendre soin d’eux-mêmes. La profession d’enseignant, c’est une profession noble et j’y crois fermement. Le message aux enseignants, c’est soyez fiers de votre profession», a confié Mme Martin à l’Acadie Nouvelle.

Celle qui a connu une longue carrière en tant qu’enseignante à l’école Baie-Sainte-Anne pour ensuite devenir directrice de l’école Carrefour Beausoleil en 2014 remarque que les salles de classe changent, que les défis sont grands, mais qu’il y a un manque de ressources humaines pour faire face aux nouveaux défis.

«Il y a tellement de défis en salle de classe. On voit nos jeunes nous arriver avec tellement de difficultés parfois et ça peut peser lourd sur un enseignant. On veut répondre aux besoins de tout le monde. L’enseignant, au Nouveau-Brunswick, est dans une salle de classe inclusive et le cœur d’un enseignant veut répondre aux besoins de tous ses élèves. Parfois, c’est difficile d’y arriver. Pour cette raison, on a besoin de beaucoup de ressource et de la confiance», a-t-elle précisé.

Le personnel des écoles n’enseigne plus à une salle de classe aujourd’hui, mais bien à chacun des élèves dans la classe. L’enseignement est individualisé pour permettre aux élèves de recevoir les accommodements nécessaires et d’avancer à leur rythme.

«On part du principe que chaque élève peut apprendre. L’enseignement doit donc s’adapter aux besoins de chaque élève. Les enseignants sont de plus en plus habiletés à le faire, mais il demeure quand même qu’il faut leur permettre de développer des compétences. On n’enseigne plus à un groupe, on enseigne à des individus dans un groupe», explique Michel Power, directeur de l’école Mathieu-Martin.

Lucie Martin, présidente de l’AEFNB, prend un égoportrait devant un millier d’enseignants à Mathieu-Martin. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Cette méthode demande plus d’efforts du personnel qui doit mieux collaborer entre collègues. M. Power croit avoir assez de personnel enseignant pour procéder de cette façon, mais il remarque qu’il y a un manque de personnel de soutien aux enseignants.

«Dans notre région, le Sud-Est, surtout à mon école, je pense que nous avons les ressources nécessaires. Je pense qu’on doit s’ajuster et faire les choses différemment, mais il y a encore de grands défis à relever au niveau des ressources pour accompagner les enseignants», a avancé le directeur d’école.

Jolene Gaudet acquiesce. Aujourd’hui directrice de la nouvelle école (3e à 5e année) en construction à Dieppe, elle a été enseignante pendant plusieurs années.

«C’est sûr qu’on tire avantage des ressources à notre disponibilité, mais il en manque. Pour être très honnête, il en manque parce que les enseignants ont un gros rôle à jouer et ils le font avec coeur. Je souhaiterais que tout le monde puisse voir les enseignants à l’oeuvre et comment ils tirent avantage des ressources, mais celles-ci sont de plus en plus nécessaires selon la réalité du 21e siècle», a avancé Mme Gaudet.

La situation pourrait cependant s’améliorer, selon la présidente de l’AEFNB.

«Je pense que ça s’améliore, mais on a toujours besoin plus de ressources. D’ailleurs, la nouvelle convention collective qui nous permet de garder les effectifs en salle de classe, je pense que c’est un bon début. On est en train actuellement de regarder ce que sont les besoins en salle de classe. Qu’est-ce qui nous manque? Pour le savoir, il faut aller chercher des données probantes et c’est là où nous en sommes. Je trouve ça très encourageant», a souligné Mme Martin.

Un millier d’enseignants ont assisté à l’ouverture du congrès de l’AEFNB mardi, à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Faire rayonner la profession

Les nouvelles technologies et les médias sociaux sont une partie intégrale de la réalité en salle de classe. La présidente de l’AEFNB, prenant un égoportrait devant 1000 enseignants, a demandé à ses membres d’utiliser cet outil pour faire rayonner la profession.

«J’ai proposé aux enseignants de se servir des médias sociaux pour s’encourager et se soutenir entre les uns et les autres. Je veux aussi, avec le programme de cette année, qu’ils puissent nous montrer à quoi ressemble la salle de classe. C’est quoi une salle de classe aujourd’hui? Elle ne se ressemble plus comparativement à celle de 10 ans, même 5 ans passés. Il y a des changements», a souligné Lucie Martin.

Les enseignants francophones du Nouveau-Brunswick sont rassemblés en congrès à Dieppe jusqu’à mercredi après-midi.