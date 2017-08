Une soixantaine de nouvelles bières à l’Oktoberfest

Les préparatifs vont bon train pour la 8e présentation de l’Oktoberfest au village de Bertrand. Et cette année, 60% des bières dans les kiosques seront des nouveautés.

Le site était presque prêt à recevoir les milliers de participants attendus à l’Oktoberfest des Acadiens, lors de notre passage mercredi. L’immense chapiteau qui accueillera les kiosques de bières et la scène pour les spectacles est installé depuis mardi. Et l’espace de Rafi le Bootlegger est fin prêt.

«Les préparatifs se déroulent bien, nous sommes même un peu en avance cette année», souligne une des organisatrices Marie-Josée Friolet.

Cette année, il y aura une centaine de bières servies dans une vingtaine de kiosques. Sur ce nombre, 60 seront des nouveautés.

«On achète nos produits par l’entremise d’Alcool Nouveau-Brunswick. On demande des transferts et ça ne marche pas tout le temps, mais cette année ç’a bien fonctionné», explique Marie-Josée Friolet.

Il y aura des bières de l’extérieur, mais aussi des nouveautés en provenance de plusieurs microbrasseries du Nouveau-Brunswick. Le Sud de la province sera mieux représenté cette année: TrailWay, une populaire microbrasserie de Fredericton, aura son kiosque. Grimross, également basée à Fredericton, sera aussi sur place.

La microbrasserie Acadie Broue ne sera pas en reste, avec deux nouvelles bières.

Une fournisseuse d’Erdinger enverra également près d’une vingtaine de nouvelles bières européennes.

«J’espère avoir une gueuze, c’est une bière de lambic. C’est un peu le champagne des bières», ajoute Marie-Josée Friolet.

Une nouvelle bière des Fils du Roy

Les amateurs de la Distillerie Fils du Roy auront aussi droit à une bière brassée spécialement pour l’Oktoberfest.

La lager à 5,5% sera baptisée La Fraternelle.

Le copropriétaire de la distillerie, Sébastien Roy, voulait marquer le 260e anniversaire de l’arrivée des Acadiens de la déportation dans la région du Grand Caraquet.

«Pendant plus de 50 ans, l’est et l’ouest de Caraquet ne se parlaient pas et ne se mariaient pas. Il y avait une haine dans le même village», dit-il.

Il souligne qu’y a eu un moment où les Acadiens de la déportation, qui parlaient le français de la Nouvelle-Écosse, étaient dans le même village que les Normands de l’équipage du Saint-Simon, qui parlaient le français de France.

Sébastien Roy a baptisé son brassage spécial La Fraternelle parce qu’il juge que maintenant, la communauté a surmonté ce conflit.

«On a des liens parentaux et il y a de l’amitié. Je pense que ça représente bien la région 260 ans plus tard», dit-il.

9800$ de Patrimoine Canada cette année

Le groupe La Chicane se produira vendredi soir. Il y aura également la prestation d’un groupe hommage à Guns N’ Roses, suivi du groupe Iconik.

Andy Bastarache, qui a participé à La Voix, lancera de son côté un album samedi soir. Il sera suivi sur scène de Glass Tiger et du groupe The Vinyls.

L’Oktoberfest des Acadiens est financé par des commanditaires, par le village de Bertrand et par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Cette année, l’évènement a eu droit à une subvention de 9800$ de Patrimoine Canada.

«Ils avaient toujours refusé nos demandes, mais cette année ça a fonctionné», souligne Marie-Josée Friolet.

Un service de taxi sera disponible à l’Oktoberfest, en composant le 506-394-8246.