Aucune université du N.-B. n’interdit clairement les relations intimes entre professeurs et étudiants

À l’heure où le débat bat son plein dans plusieurs universités canadiennes, aucune des quatre universités publiques du Nouveau-Brunswick n’interdit clairement les relations intimes entre ses professeurs et ses étudiants.

Environ 20 000 étudiants s’apprêtent à débarquer d’un jour à l’autre sur l’un des sept campus des quatre universités publiques de la province. Bon nombre d’entre eux en seront à leur première expérience universitaire, loin de leurs parents.

De nouvelles amitiés sont sur le point de se former. Des liaisons amoureuses également. Et à quelques occasions, une relation intime se nouera entre un professeur et l’un de ses étudiants.

Contrairement à certaines universités ailleurs au pays, les institutions néo-brunswickoises n’interdisent pas à leurs professeurs et autres membres du personnel d’entretenir des relations intimes avec leurs étudiants.

«La question d’un code sur les relations entre les professeurs et les étudiants se pose de temps en temps», note le vice-président associé aux communications de l’Université Saint-Thomas de Fredericton, Jeffrey Carleton.

«Je pense qu’il est juste de dire qu’une telle politique est rare chez les universités canadiennes étant donné que les étudiants qui fréquentent l’université sont des adultes», dit-il.

L’idée fait cependant son chemin au Canada alors qu’il est de plus en plus question de consentement et de culture du viol sur les campus.

Dans sa politique sur le harcèlement sexuel, l’Université d’Ottawa indique qu’elle «désapprouve (…) fortement les relations à caractère amoureux ou sexuel entre des membres du corps professoral et des étudiants (et) s’attend que les membres de sa communauté s’abstiennent de telles relations».

L’Université Carleton, quant à elle, «décourage fortement les relations sexuelles entre les personnes occupant des postes d’autorité et les étudiants.»

«Ces relations peuvent entraîner des problèmes importants, y compris des allégations ou des accusations de harcèlement sexuel, des conflits d’intérêts ou des questions concernant la validité du consentement», prévient l’institution.

Si un professeur décide malgré tout d’avoir des relations intimes avec un étudiant, l’Université Carleton exige qu’il en informe son supérieur et qu’il se retire de tout rôle de supervision ou d’évaluation auprès de cet étudiant.

Toutes les universités publiques du Nouveau-Brunswick ont des politiques concernant le harcèlement sexuel, le consentement, l’abus de pouvoir et les conflits d’intérêts. Cependant, aucune de ces politiques ne contient le même genre de langage sans équivoque utilisé notamment par l’Université d’Ottawa ou l’Université Carleton.

Par exemple, l’Université de Moncton «ne proscrit pas les relations intimes» entre un professeur et son étudiant «lorsque les deux personnes ont donné un consentement», précise sa directrice adjointe aux communications et affaires publiques, Nathalie Haché.

L’institution décrit le consentement comme «un choix libre et éclairé». Mais peut-il vraiment l’être lorsque l’on considère les dynamiques de pouvoir qui existent entre un professeur et son étudiant?

La question mérite d’être posée, selon la directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, Beth Lyons.

«C’est une grande question à laquelle les universités et les collèges ont besoin de penser. S’il s’agit d’une personne en position de pouvoir comme un professeur qui peut décider des occasions d’apprentissage pour les étudiants, peut-il y avoir consentement?»

La situation doit également être étudiée d’un point de vue éthique, selon Mme Lyons. Les médecins et les psychologues ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec leurs patients, rappelle-t-elle.

«Pourquoi est-ce que c’est différent avec les professeurs et les étudiants? Peut-être que les étudiants ne sont pas aussi vulnérables, mais je pense que c’est une véritable question.»

Le président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton, Tristian Gaudet, reconnaît que les relations intimes entre professeurs et étudiants «peuvent être problématiques.»

«De mon point de vue, c’est sûr, il devrait y avoir quelque chose qui réglemente les relations entre les professeurs et les étudiants.»

L’Université de Moncton a reporté récemment de quelques mois l’adoption de sa nouvelle politique contre la violence sexuelle. La politique devrait être présentée au conseil des gouverneurs de l’Université en décembre.

L’U de M n’a pas voulu préciser au journal si les relations intimes entre les professeurs et les étudiants seront mieux encadrées dans la nouvelle politique.

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-Brunswick n’a jamais pris position officiellement sur les relations intimes entre professeur et étudiant.

Selon sa présidente, Mary Lou Babineau, «ces relations sont rares».

«C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles ce thème n’a jamais été abordé par la Fédération et qu’aucune association professorale ne l’a porté à notre attention.»

«Cependant, plusieurs universités ont reconnu que ces relations comportent certains risques, à savoir le risque de conflit d’intérêts, de harcèlement ou d’agression sexuelle», constate Mme Babineau.

Les quatre universités publiques du Nouveau-Brunswick affirment prendre très au sérieux les allégations d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir.

«Un membre de la communauté universitaire qui est dans une relation intime consentante avec un autre membre devrait faire attention de ne pas s’exposer à une plainte d’abus de pouvoir, de harcèlement sexuel ou psychologique», souligne Nathalie Haché de l’Université de Moncton.

La responsable des communications de l’Université Mount Allison, Aloma Jardine, assure que «toutes les plaintes de cette nature sont prises au sérieux et examinées par le service compétent au cas par cas.»

L’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.