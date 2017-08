Un couple remporte 2,6 millions $ à la Chasse à l’As

Un couple de Conception Bay South, à Terre-Neuve-et-Labrador, est devenu millionnaire après avoir pigé un as de pique dans un paquet de cartes.

Don et Marg Gorman ont tiré cette carte au deuxième tour du célèbre tirage de la Chasse à l’As, mercredi soir, remportant ainsi 2,6 millions $.

La Chasse à l’As est un tirage où les participants achètent des billets d’environ cinq dollars chacun. Le gagnant gagne un pourcentage du total des ventes de billets et plus encore s’il pige l’as de pique dans un paquet de cartes qui devient plus petit à chaque tirage.

La victoire du couple a marqué la fin de la loterie locale, qui a duré plus de 44 semaines, avec un gros lot qui gonflait de semaine en semaine.

Le gouvernement provincial avait déclaré que la Chasse à l’As devait absolument être gagnée ce mercredi, suggérant que plusieurs rondes pouvaient être présentées jusqu’à ce qu’un gagnant pige la bonne carte.

Don Gorman, qui travaille pour la Ville de Conception Bay South, a indiqué qu’il ne quitterait pas son emploi malgré sa nouvelle fortune, mais sa femme a de son côté indiqué qu’elle prévoyait arrêter de travailler.

Les organisateurs de la loterie ont dit qu’ils sauraient combien la Chasse à l’As a permis de récolter dans les prochains jours.

Ce n’est pas la première fois que la Chasse à l’As défraie les manchettes dans les Maritimes. Le 28 juin, un groupe composé de citoyens de Sormany, dans la région Chaleur, et dEdmundston, a remporté 3,9 millions $ à la Chasse à l’As de la paroisse Saint-Pierre de Lamèque.

En septembre 2016, Rino Maltais, de Campbellton, a remporté une loterie identique à Dalhousie, mettant la main sur 1,3 million $.