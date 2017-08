L’ancien maire de Tracadie défend son administration

L’ancien maire de Tracadie Aldéoda Losier défend son mandat alors que le maire actuel soutient que les problèmes qui secouent la ville datent d’une dizaine d’années. Il accuse Denis Losier de nuire à la réputation de Tracadie et de ses employés.

Le maire Denis Losier y est allé d’une charge à fond de train durant le dernier conseil municipal de Tracadie. Le magistrat a dénoncé la mauvaise gestion et les dépenses reliées aux employés.

Selon lui, les problèmes n’ont pas été corrigés depuis dix ans et Tracadie connaît de sérieux problèmes financiers.

Aldéoda Losier a été maire de 2008 à 2016, il défend son administration.

«Je suis surpris d’entendre tout ce qui sort sur la place publique, et ce, comme 90% des gens qui sont en train de regarder», avance-t-il.

«On parle d’irrégularités financières sous mon règne. Est-ce que c’est vrai, est-ce que les gens spéculent?», lance Aldéoda Losier.

Il affirme que les états financiers sous sa gouverne n’ont jamais été condamnés par les vérificateurs et que tout était en règle.

Dans le rapport que Denis Losier a rendu public au dernier conseil municipal de Tracadie, on constate que des irrégularités, comme des factures payées en double, auraient été détectées à la suite de vérifications.

Des contrats auraient également été accordés sans appel d’offres et sans l’approbation du conseil municipal ou du directeur général.

Pratiques douteuses

Aldéoda Losier affirme ne pas avoir été témoin de pratiques douteuses lors de ses deux mandats.

«Il n’a jamais été porté à mon attention que des contrats ont été donnés autres que dans l’arrêté municipal. La loi a été respectée», affirme-t-il.

«Si on a des preuves comme quoi des contrats n’ont pas été soumis, c’est la faute du directeur général, pas du conseil municipal», ajoute M. Losier.

Aurait-il entendu parler entre les branches de mauvaises pratiques?

«Il faut faire attention. Jusqu’à ce qu’il y ait des preuves justificatives…. Dès que tu spécules, tu brises la réputation de quelqu’un. Je trouverais ça terrible comme administrateur», répond Aldéoda Losier.

Selon lui, il y a trop de spéculations et pas assez de preuves dans cette histoire. Il pense que les choses devraient être réglées à l’interne et non sur la place publique.

«On a spéculé sur des choses qui n’ont pas été prouvées officiellement. On parle de factures payées trois fois…. Moi j’appelle ça de la spéculation. Si ç’a été payé trois fois, qu’on prenne les mesures nécessaires», affirme-t-il.

À la défense des employés

L’ancien maire critique également la façon dont sont traités les employés.

«On a mis en cause la réputation de la ville de Tracadie et celle de son personnel. C’est ça qui me dérange», dit Aldéoda Losier.

Il affirme que la ville vient tout juste de signer une convention collective avec les employés syndiqués et qu’elle doit être respectée, même si certains éléments ne font pas l’affaire de tous.

«Il y a des gens au conseil qui ont accepté la convention collective et qui, aujourd’hui, critiquent certains points», affirme Aldéoda Losier.

Il se demande aussi pourquoi le maire Denis Losier est allé sur la place publique.

«S’il y a des choses à réparer dans l’hôtel de ville, qu’on le fasse à l’hôtel de ville. Mais qu’on arrête de dire sur la place publique que les employés reçoivent des avantages différents des autres syndiqués de la province», soutient-il.

M. Losier souhaite plus que tout un retour à l’harmonie dans la ville.