Un membre des Hells Angels du N.-B. fait face à 12 accusations

Douze accusations ont été portées contre un homme âgé de 48 ans, de Fredericton, à la suite d’une opération policière conjuguée menée par la GRC.

Robin Moulton est un membre à part entière du chapitre nomade néo-brunswickois des Hells Angels. Il a été arrêté le 22 août, vers 7h20, alors qu’il se trouvait sur l’autoroute 2, près de Woodstock.

La police affirme avoir saisi, dans l’auto, ce qu’elle l’on croit être de la cocaïne.

Des perquisitions exécutées subséquemment à plusieurs endroits de la province ont permis de saisir une carabine de grande puissance munie d’un silencieux, une arme de poing chargée, de la drogue et des objets associés aux drogues illicites.

Les policiers ont également saisi une veste de membre à part entière des Hells Angels, des appliques de clubs de soutien des Hells Angels et des vêtements portant le message «Support 81 Maritimes ».

Vendredi, Robin Moulton a comparu en cour provinciale à Saint-Jean. Les deux accusations portées contre lui antérieurement ont été retirées et douze nouvelles accusations ont été portées. Il est maintenant accusé d’entreposage négligent d’une arme à feu (arme de poing de 9mm), de possession d’une arme à feu prohibée (arme de poing de 9mm), de possession d’une arme à feu prohibée chargée (arme de poing de 9mm) sans autorisation et sans permis, de possession d’une arme à feu (arme de poing de 9mm) malgré une interdiction, d’entreposage négligent d’une arme à feu (carabine de calibre .308), de possession d’un dispositif prohibé (un silencieux) dans un dessin dangereux, de possession d’un dispositif prohibé (un silencieux) sans autorisation et sans permis, de possession d’une arme à feu munie d’un dispositif prohibé malgré une interdiction, de possession de munitions malgré une interdiction, de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de trafic de cocaïne et de possession d’une presse servant à faire le trafic d’une substance réglementée.

Robin Moulton a été mis en garde à vue. Il comparaîtra en cour provinciale à Saint-Jean le 12 octobre, à 10h, pour inscrire son plaidoyer et choisir son mode de procès.