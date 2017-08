Ouragan Harvey: une Acadienne de Caraquet a tout perdu

Même après s’être préparée au pire, Marie-Josée Foulem, originaire de Caraquet, a tout perdu dans le sillon de la tempête tropicale Harvey.

Jusqu’à présent, Harvey a laissé 47 pouces de pluie dans la région de Houston, au Texas, depuis samedi. C’est l’équivalent de 1,2 mètre d’eau.

«La maison est finie. On a tout perdu», a confié à l’Acadie Nouvelle Mme Foulem d’une église catholique de Houston qui sert de refuges pour des centaines de sinistrés.

Infirmière, Mme Foulem vit à Houston depuis quelques années avec son mari. Son quartier est situé non loin du réservoir Addicks. En suivant la progression de Harvey aux nouvelles, elle a commencé à s’inquiéter. Elle a donc décidé de se préparer.

«Je suis allé acheter une génératrice au cas où on manquerait d’électricité. Je suis allé chercher de l’eau et des provisions. On a un deuxième étage. Alors, je me suis dit que si ça inonde, au pire, on peut monter au deuxième étage. Pendant au moins deux jours, je montais tout ce que je pouvais à l’étage pour ne pas perdre toutes les choses importantes et ce qu’on pourrait avoir besoin».

La pluie a persisté tout le week-end. La famille pensait avoir évité le pire lorsque le réservoir a débordé. Selon elle, les ingénieurs militaires n’avaient d’autre choix que de laisser de l’eau sortir du réservoir Addicks d’une façon contrôlée pour éviter d’inonder le centre-ville et de briser tout le système d’aqueduc.

«Pendant deux jours, on était aux aguets. On se demandait si l’eau allait rentrer. Quand il arrêtait de pleuvoir, on priait le Bon Dieu pour le remercier. Finalement, la journée qu’on s’est fait inonder, il n’a pas arrêté de mouiller et les ingénieurs de l’armée ont commencé à faire sortir de l’eau du réservoir, donc ç’a monté très vite», a précisé Mme Foulem.

Mme Foulem, son mari et plusieurs de leurs chats sont alors montés au deuxième étage pour se tenir au sec. Autour de la maison, ils avaient de l’eau jusque sous les bras.

«À ce moment-là, quand l’eau a commencé à entrer dans le garage, on a décidé d’aller au deuxième étage. Nos voisins mexicains vivaient dans une maison à un seul étage. Ils nous ont demandé, si on pouvait les accueillir chez nous au deuxième. On a dit oui sans problème».

Après que le couple ait passé la nuit avec ses voisins au deuxième étage de leur maison, les secours sont arrivés lundi, vers 4h30. Ils sont allés à la rencontre des National Guards avec un sac contenant l’essentiel. Ils ont ensuite été amenés dans une école.

«Ils nous ont fait prendre une douche, ils nous ont donnée une sandwich et ils nous ont dit qu’on ne pouvait pas rester ici. Ils sont venus nous chercher avec des autobus scolaires pour nous amenés dans une église catholique».

À l’église, les centaines de sinistrés couchent sur de petits matelas. La Croix Rouge est sur place et leur offre à manger et des vêtements. Il y a même un médecin pour les gens qui ont laissé leurs médicaments à la maison.

«Il y a beaucoup de bénévoles qui sont ici et qui nous aident énormément. Ils nous fournissent des serviettes et des vêtements. Ce sont ces vêtements qu’on porte en ce moment».

La situation est cependant loin d’être parfaite. Sans voiture, ils ne peuvent se rendre au travail et la cohabitation peut être difficile.

«Ce sera dur pour mon mari d’aller travailler dans cette situation. Il faut prendre un numéro pour prendre sa douche. On est couché par terre avec 200 autres personnes dans une pièce. Ce sera difficile de fonctionner comme ça. Il faut commencer par trouver une voiture. Il y a beaucoup d’incertitudes. On ne sait pas combien de temps on sera ici».

La famille de Mme Foulem s’est déjà résignée. Elle a perdu sa maison et ses véhicules. Le couple pourrait devoir attendre un mois avant de pouvoir constater l’ampleur des dégâts.

Campagne de sociofinancement

La famille de Marie-Josée Foulem a créé une campagne de sociofinancement pour venir en aide à leur fille. L’objectif est de 25 000$.

«Même si elle a juste 2000$ ou 5000$, ça va l’aider dans l’immédiat», a dit la mère de Mme Foulem, Marlene Albert.

À 15h, jeudi, plus de 3000$ ont été amassés pour venir en aide et à Marie-Josée et à sa famille. Pour la sinistrée, il s’agit d’une lueur d’espoir.

«Ça fait chaud au cœur. C’est dans des situations comme celle-là qu’on voit le meilleur dans les gens, mais c’est aussi dans de telles situations qu’on voit le méchant. Il y a des gens qui faisaient semblant d’être de la National Guard et faisaient du porte-à-porte pour voler le monde. Il y a des gens qui tiraient avantage de la situation. En général, on a vu le bon dans les gens», a-t-elle confié.

C’est possible de faire un don à la famille de Marie-Josée Foulem en cherchant «Une Acadienne perd tout à Houston» dans Google et trouver la page GoFundMe.

Le lien vers la campagne: https://www.gofundme.com/une-acadienne-perd-tout-a-houston